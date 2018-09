NBA 2K19 : les 5 chaînes Youtube et Twitch à suivre absolument

Les mordus de NBA 2K19 feraient bien de poser deux secondes leur manette pour suivre ces cinq chaînes Youtube/Twitch consacrées à la plus célèbre des simulations de basketball.

Si aux États-Unis, les Youtubeurs chroniquant leurs exploits sur NBA2K19 sont légion – les plus célèbres d’entre eux étant Chris Smoove, ShakeDown2012, ou encore Agent 00 (qui est canadien pour le coup) – la France compte, elle aussi, des joueurs talentueux soucieux de partager leur passion pour la balle orange virtuelle avec le plus grand nombre. Certains se consacrent exclusivement à 2K, d’autres sont pluridisciplinaires et vous parlent de basket NBA et/ou s’éclatent sur d’autres jeux. Voici les cinq chaînes (et un bonus) à ne pas manquer :

BrokyBrawks – L’assassin silencieux

Légende de «Call of Duty», animateur eSport sur AB1, et fan numéro 1 de Kyrie Irving, BrokyBrawks, aka Brawks, aka Broken, aka Brawkso, sait exactement ce qu’il fait manette en main. Que ce soit en solitaire dans MaCARRIÈRE, ou avec ses potes sur le Playground / Pro am/ Jordan Rec, Broken s’éclate avec des «streams» longue durée où il enchaîne les «green» et les dribbles endiablés à en déboîter les chevilles de ses adversaires. Et tout ça avec un calme olympien. Quand Broken est concentré, l’équipe adverse peut trembler. Mention spéciale à ses coéquipiers qui mettent l’ambiance pendant les sessions «live» avec leur bonne humeur communicative.

Regardez Grind 2K ! de BrokybrawksCOD sur www.twitch.tv

The PAF – L’énergie pure

The PAF, alias The Pafouille, a quitté son travail pour se consacrer à sa chaîne Youtube depuis quelques années maintenant. Ce fan inconditionnel de Damian Lillard brille par une énergie de tous les instants dans ses vidéos, surtout quand il plante un trois points assassin dans les dents de ses adversaires, ou qu’il écrase un dunk monumental sur trois joueurs. Les abonnés peuvent notamment suivre ses exploits dans MaCARRIÈRE, lui proposer de relever des défis, le regarder changer le destin d’une franchise dans MaLIGUE, ou encore le découvrir dans ses déambulations loin de son écran via ses «Vlogs». Un vrai passionné.

BlackyGaming – Les bons conseils

Franchement, la chaîne de BlackyGaming – qui est 100% NBA 2K – mérite d’être connue. Il y délivre de précieux conseils sur la création de joueur ou sur la manière de «grinder» les badges (entre autres), propose des tutos dribbles/tirs/etc., analyse les mises à jour pour vous en expliquer les subtilités (si nécessaire), dévoile certains de ses secrets pour mettre la misère à la concurrence, et relève même les défis proposés par ses abonnés pour le fun. Mais ce qui distingue vraiment BalckyGaming c'est sa connaissance du basket, qui saute aux yeux dans ses vidéos. Il se place bien sur le terrain, fait les bonnes passes, et se montre capable de prendre n’importe quel match à son compte avec une aisance déconcertante. Ah oui, j’allais oublier : il est aussi capable d’être très, très drôle dans ses commentaires (je vous conseille notamment cette vidéo sur les «randoms»).

Blhite – Le ROI de l’analyse

On pourrait le surnommer «le professeur» de NBA 2K. Blhite n’est pas le genre de joueur à laisser le hasard venir gâcher son plaisir. Sur sa chaîne, vous allez tout savoir sur les paramètres à activer afin de mettre toutes les chances de votre côté. La science du «pick&roll», le placement défensif, le jeu au poste, ou encore la meilleure façon de produire des trois points dans le «corner», Blhite est un peu le Daryl Morey de NBA 2K. Egalement grand fan de la ligue américaine, il distille des analyses éclairées sur chaque équipe (les vidéos sur Dallas et Washington ont déjà été publiées) avec un souci du détail qui force le respect. Avec ce NBA2K19, il régale avec sa chronique MaCARRIÈRE. Franchement, ça vaut le détour.

SlimShadyz15 – Le professionnel

Premier joueur français à avoir rejoint une team eSport (celle de l’AS Monaco, ndlr), SlimShadyz15 est un joueur professionnel à suivre principalement sur Twitch. Mais aussi sur sa chaîne Youtube, bien que celle-ci ne soit pas encore très développée (pour le moment). Que ce soit en mode MaCARRIÈRE, MonEQUIPE, ou encore en «live» Pro-am, SlimShadyz15 démontre à chaque «stream» la raison pour laquelle il est un joueur professionnel... et pas vous. Une chaîne à suivre pour ceux qu'ils souhaitent comprendre ce qu'est le haut niveau.

Regardez AS Monaco eSports || Qualification 1st Tournament 250.000$ de SlimShadyz15 sur www.twitch.tv

BONUS



Trashtalk - Les Chateauroux Trashtalkers

Gregg Popovich et R.C Buford n’ont qu’à bien se tenir. La bande de Trashtalk s’éclate avec le mode MaLIGUE sur leur chaîne Youtube. Et c'est la France qui gagne au change. Ils composent leur équipe avec l’objectif de foncer tête baissée vers le titre. Enfin, on dit tête baissée, les mecs sont les pros du recrutement, de l’ajustement affiné jusqu’à l’extrême, de la gestion du banc, et du «Money Time». Quand tu vois la vidéo qui dure deux heures, tu demandes si, déjà, tu tiendras cinq minutes. Quatre heures plus tard, tu râles parce que t’en veux plus ! L’effet Trashtalk quoi. Pas de prise de tête, ça vibre devant et derrière l’écran, et ça papote stratégie (et les abonnés sont invités à donner leur avis) comme s’ils étaient les enfants illégitimes de Brad Stevens et de Danny Ainge. Une autre façon, tout à fait réjouissante, de prendre du plaisir avec NBA 2K.