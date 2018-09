Scandale : dans Fifa 19, la France est moins forte que l’Espagne et… la Belgique

Des confrères ont calculé les notes moyennes des sélections de Fifa 19 et ont révélé que la France, pourtant championne du monde, n’était que la cinquième nation du jeu.

Dans ces calculs, que l’on doit au service Pixels du Monde et qui sont basés sur la moyenne des notes des joueurs qui composent les sélections, c’est l’Espagne qui s’impose comme la meilleure équipe, avec une note de 85,67, devant la Belgique (84,67) et l’Allemagne (84,33). La France n’est que quatrième, ex aequo avec l’Argentine (83,33) et juste devant l’Italie (83), qui n’était même pas au Mondial (!)

En observant les détails, on remarque que les Bleus pêchent par les notes de leurs attaquants. En effet, si l’Argentine est au même niveau que nous, elle le doit en grande partie à la moyenne des ses joueurs offensifs (87), bien boostée par la présence de Lionel Messi et ses 94 d’évaluation.

PES 2019 n'est pas d'accord

En comparaison, le petit 82 de moyenne de l’attaque française fait pâle figure. Notre milieu de terrain est en revanche le meilleur (85), avec celui de l’Allemagne et de l’Espagne. Une Espagne qui peut se targuer d’avoir également la meilleure défense (86), quand la France ne possède que la quatrième (83).

Nos confrères ont voulu savoir si le concurrent de Fifa 19, Pro Evolution Soccer 2019, établissait la même hiérarchie. Cette fois, c’est le Brésil qui passe en tête des sélections (87,33), devant l’Allemagne (87) et l’Espagne (86). La France est encore quatrième ex aequo, mais cette fois avec la Belgique (85,67).