Amazon : l’assistant vocale Alexa sera bientôt capable d’avoir des intuitions

Plus rien n'arrête la technologie. Le géant Amazon vient en effet d'annoncer une série d'innovations en lien avec son assistant vocal Alexa, qui devrait bientôt être capable d'avoir de véritables intuitions.

Si l'on en croît les dernières déclarations des dirigeants du poids-lourd du e-commerce, les détenteurs de l'enceinte connectée Echo d'Amazon pourront donc s'adresser à Alexa comme à un être humain en chair et en os. En plus de vous rappeler d'éteindre les lumières en cas d'oubli, l'assistant vocal pourra également comprendre les chuchotements et formuler des réponses à voix basse.

Un feu se déclenche chez vous ? Alexa vous enverra une notification directement sur votre téléphone pour vous prévenir du danger. Prudent, David Limp, l'un des dirigeants d'Amazon, a néanmoins déclaré : «Cela ne se fera pas en une nuit. Mais puisque nous imaginons un futur avec des milliers de ces appareils dans chaque maison, cela va devenir essentiel».

Si l'intelligence artificielle semble avoir pris un tournant décisif, quelques détails restent encore à régler, comme l'a prouvé une récente démonstration à Seattle, aux Etats-Unis. A un journaliste qui demandait à Alexa de faire cuire trente secondes un épi de maïs, Alexa aurait, selon Ouest France, diffusé une chanson du groupe américain Thirty Seconds to Mars.