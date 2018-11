On a testé l'enceinte BOOM 3

La toute nouvelle enceinte d'Ultimate Ears est disponible depuis quelques semaines. Nous avons eu l'occasion de la tester sur la durée.

Comme son nom l'indique, la Boom 3 est la troisième version, après celles sorties en 2013 et 2015. Du côté du format, pas de changement. La Boom 3 fait à peu près la taille de deux canettes de soda empilées. Elle tient donc facilement dans un sac à dos, et sa forme cylindrique lui permet de se glisser un peu partout.

UN MODÈLE DE SIMPLICITÉ

Elle se recharge à l'aide d'un câble mini-usb classique, et les leçons du passé ont été retenues par le fabricant. En effet, sur le premier modèle, la prise était (très) difficilement accessible et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En outre, en utilisation normale, on dépasse les 10 heures sans nécessité de la rebrancher, ce qui est très honorable.

Par rapport à la version 2015, les coloris ont également évolué. Il y a trois ans, la marque américaine, division de Logitech, proposait des tons bicolores assez audacieux, en plus des classiques versions blanche et noire. En 2018, on revient essentiellement à des versions monochromes mais aux teintes irisées. Les versions Ultraviolet purple (violette) et Sunset Red (rouge) sont d'ailleurs sublimes.

La partie acoustique est réalisée dans un matériau tissé de belle facture, qui résiste aux chocs et à l'eau. Elle peut être entièrement immergée 30 minutes et, détail non négligeable, elle flotte.

UN SON SOIGNÉ

Sur le plan sonore, la très bonne réputation d'Ultimate Ears se confirme. Avec la Boom 3, la division de Logitech propose un produit ultra-équilibré et au rendu hyper naturel. C'est sûr, elle n'a pas vocation à sonoriser un château ni à remplacer une chaîne hi-fi, mais au quotidien, c'est un allié précieux. Une fois appairée avec un smartphone, elle le détecte très facilement. Il suffit alors de la déplacer avec soi pour avoir toujours sa musique sous la main. Idéal pour éplucher des légumes en musique ou prendre sa douche en chantant à tue-tête.

Enfin, pour ceux qui en voudraient plus, Ultimate Ears propose une nouvelle version musclée de sa Boom, appelée MegaBoom 3. Plus puissante, elle est aussi plus chère (199 €) et moins facile à transporter. Mais pour une utilisation exclusivement à domicile, elle donnera pleinement satisfaction.

Enceinte nomade Boom 3, Ultimate ears, 149 €