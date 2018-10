Paris Games Week : les 16 jeux à ne pas manquer sur le salon

Les allées de la Paris Games Week, qui se déroule du 26 au 30 octobre à la Porte de Versailles, sont l’occasion de découvrir, manettes en main, les titres les plus attendus de ces prochains mois.

De Pokémon, Let’s Go Pikachu et Evoli à Fallout 76, en passant par Just Cause 4, Metro Exodus, Battlefield V ou encore Call of Cthulhu, plusieurs dizaines de jeux vidéo s’exposeront, parfois même en avant-première, sur les stands des éditeurs. Ces derniers viennent du monde entier afin de partager leurs nouveautés sur toutes les machines du moment. Outre les blockbusters attendus, les jeux indépendants, ainsi que les œuvres made in France, auront droit à leur corner afin de prendre le pouls d’une industrie en pleine ébullition. La réalité virtuelle fera également l’objet de démonstrations, grâce à des jeux exploitant au mieux l’immersion que cette technologie est capable de fournir.

Battlefield V

Après avoir exploré la Première Guerre mondiale, la franchise Battlefield replonge les joueurs en plein conflit global de 1939-1945. Ce cinquième opus canonique permet de revivre les grandes batailles qui opposèrent les Alliés aux Allemands. Ces opérations d’envergure permettront à des joueurs d’y participer lors de combats en ligne qui se mèneront sur quatre vrais jours. Du jamais vu.

Battlefield V, Electronic Arts, sur Xbox One, PS4 et PC, le 20 novembre.

Call of Duty Black Ops 4

Rendez-vous immanquable du salon Paris Games Week et déjà disponible à la vente depuis le mois dernier, le nouveau Call of Duty déposera les armes le temps de l’événement parisien pour permettre de savourer des parties multijoueurs en réseau. Sous-titrée BlackOps 4, cette édition 2018 est exclusivement orientée vers les parties à plusieurs. Surtout, le blockbuster d’Activision vient marcher sur les terres de Fortnite et de PUBG, avec un mode battle royale inédit : Blackout. Jusqu’à 60 joueurs doivent se confronter en ligne pour survivre jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur.

Call of Duty Black Ops 4, Activision, sur PS4, Xbox One, PC, disponible.

11-11 : Memories Retold

Comment traiter de la Grande Guerre avec un regard pacifique ? C’est le défi que se sont lancés le studio Montpelliérain Digixart et le britannique Aardman, bien connu pour Wallace et Gromit, Chicken Run ou le plus récent Cro-Man. Et leur démarche prend la forme d’un jeu vidéo baptisé 11-11 : Memories Retold. Une œuvre étonnante grâce à son parti pris graphique, qui donne l’impression de voir une peinture impressionniste prendre vie. Ce jeu narratif mêle le destin d’un technicien allemand venu chercher son fils disparu sur le front et celui d’un photographe canadien venu immortaliser la Der des Ders. Et si leurs voyages respectifs les amèneront depuis Paris jusqu’aux tranchées, leur récit s’affiche avant tout comme une ode à la paix.

Bandai Namco met en avant ce nouveau jeu atypique sur le salon Paris Gams Week, dont la sortie est prévue pour célébrer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Un titre fascinant et d’une grande sensibilité qu’il conviendra de suivre de près. D’autant qu’au travail graphique singulier, s’ajoute une ambiance sonore et musicale soignée, afin de porter l’émotion véhiculée par les narrateurs. Un important travail de consultation d’archives a également été mené par les auteurs de 11-11 : Memories Retold.

11-11 : Memories Retold, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC, le 9 novembre.

Call of Cthulhu

Considéré comme l’un des plus grands auteurs de romans horrifiques, H. P. Lovecraft (1890-1937) est connu pour le mythe de Cthulhu qu’il a développé à travers ses nouvelles angoissantes. Focus Home Interactive présentera à la PGW Call of Cthulhu, l’adaptation officielle de cette œuvre éditée en 1928. Son atmosphère oppressante nous amène à incarner Edward Pierce, un détective chargé d’élucider la disparition d’une artiste installée sur une île étrange au large de Boston. L’homme vivra une plon - gée cauchemardesque dans ce jeu très prometteur.

Call of Cthulhu, Focus Home Interactive, sur Xbox One, PS4 et PC, le 30 octobre.

Metro Exodus

Nouvel opus de la saga post-apocalyptique, Metro Exodus nous emmène dans un futur cauchemardesque où les radiations ont redessiné le paysage et la faune terrestre. Reclue dans les bas fonds, l'humanité tente de survivre. Ce nouvel opus sort toutefois la tête des égoûts pour amené ses survivants à voyager vers de nouvelles terres plus pacifiques. Graphiquement impressionnant, le titre se montrera en avant-première sur le salon.

Metro Exodus, Deep Silver, sur PS4, Xbox One et PC, le 22 février 2019.

Pokémon Let’s Go Pikachu et Evoli

Avec Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli, la saga Pokémon s’invite pour la première fois sur Switch. Ces deux versions d’un même jeu s’inspirent de Pokémon Jaune, sorti en 1998 sur Game Boy. L’aventure se veut plus familiale que jamais avec un gameplay simplifié qui s’inspire de Pokémon Go pour attraper les petits monstres.

Pokémon Let’s Go Pikachu et Evoli, Nintendo, sur Switch, le 16 novembre.

Super Smash Bros. Ultimate

Mario et sa clique se préparent à la castagne avant les fêtes de fin d’année. Super Smash Bros. Ultimate réunira près de 70 combattants dans l’un des jeux de baston les plus amusants du moment.

Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo, sur Switch, le 7 décembre.

Kingdom Hearts III

Jeu de rôle attendu, Kingdom Hearts III devrait enchanter le début d’année 2019. Sora, son héros, fait à nouveau équipe avec les personnages de l’univers Disney et Pixar. De Toy Story à La reine des neiges, en passant par Pirates des Caraïbes et Monstres et Cie, le jeu promet de revisiter les classiques avec panache.

Kingdom Hearts III, Square Enix, sur PS4 et Xbox One, le 29 janvier.

Team Sonic Racing

Toujours prompt à faire la course et à filer en tête, le hérisson bleu de Sega reprend le volant dans Team Sonic Racing. Un jeu qui s’inscrit dans la lignée de Mario Kart et qui ambitionne de divertir les pilotes de salon, en appuyant à fond sur l’accélérateur. Quinze personnages peuvent être sélectionnés pour en découdre sur les circuits.

Team Sonic Racing, Sega, sur Switch, courant décembre.

Fallout 76

Le succès planétaire de Fallout 4 a convaincu Bethesda de récidiver avec Fallout 76. Un titre postapocalyptique qui nous plonge dans un monde survivaliste passionnant et réaliste. Surtout, ce nouvel épisode de la saga se veut avant tout multijoueur en ligne et proposera un monde ouvert pensé pour y évoluer en équipe ou en solo. Une future pépite attendue par la communauté.

Fallout 76, Bethesda, sur PS4, Xbox One et PC, le 14 novembre.

Hitman 2

L'Agent 47 reprend du service après l'excellent reboot Hitman sorti en 2016. A quelques semaines de sa sortie officielle, la PGW permettra de s'essayer au jeu d'infiltration d'IO Interactive qui s'annonce impressionnant techniquement. La liberté d'action pour éliminer ses cibles reste la base de son gameplay, afin d'opérer avec sang-froid et ingéniosité.

Hitman 2, Warner Bros. Interactive Games, sur PS4, Xbox One et PC, le 14 novembre.

Just Cause 4

Trois ans après le 3e épisode de la série Just Cause, Rico Rodriguez rempile pour une nouvelle aventure qui promet d’être explosive. La superproduction d’Avalanche Studios lâchera le justicier, accro à l’adrénaline, dans la ville sud-américaine fictive de Solis. Ce loup solitaire mettra tout en œuvre pour démanteler une organisation



paramilitaire. Orienté vers le fun avant tout, Just Cause 4 met à disposition une panoplie d’armes et de véhicules en tout genre, afin de semer le chaos sur terre, sur mer et dans les airs. Le salon PGW permettra de s’y essayer en avant-première chez Square Enix.

Just Cause 4, Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC, le 4 décembre.

Devil May Cry 5

Le stand Xbox de la Paris Games Week fera la démonstration de deux nouveautés très attendues chez Capcom en 2019. L’éditeur japonais y présentera Resident Evil 2 et Devil May Cry 5. Ce dernier promet de reprendre le flambeau de cette saga qui avait redéfini les jeux d’action dès la sortie du 1er volet, en 2001. Nero, Dante et un mystérieux héros repartent chasser du démon.

Devil May Cry 5, Capcom, sur PS4, Xbox One et PC, le 8 mars 2019.

Just Dance 2019

Ubisoft fera danser les visiteurs de Paris Games Week pour célébrer le lancement de Just Dance 2019. Cette franchise a su capter un public très large. L’espace ESWC du salon accueillera aussi les qualifications pour la Just Dance World Cup 2019.

Just Dance 2019, Ubisoft, sur PS4, Xbox One, Xbox 360, Wii, Wii U et Switch, disponible le 25 octobre.

Astro Bot : Rescue Mission

Déjà sorti sur PlayStation VR, l’excellent Astro Bot : Rescue Mission s’affiche comme le porte-étendard de la réalité virtuelle grand public. Sur la PGW, Sony mettra en avant ce petit robot malicieux qui redéfinit le jeu de plate-forme à 360 degrés et fourmille d’idées novatrices et amusantes.

Astro Bot : Rescue Mission, Sony, sur PS4, disponible.

Life is Strange 2

Le studio parisien Dontnod sera présent notamment sur le stand Made in France, qui regroupera les talents tricolores du jeu vidéo. Il présentera notamment son dernier petit bijou : Life is Strange 2. Une œuvre narrant la cavale de deux jeunes frères, Sean et Daniel Diaz, contraints de fuir les autorités et leur ville de Seattle, après un drame. Dans ce récit initiatique, Dotnod explore la fraternité et l’adolescence, avec une approche humaniste et porteuse d’espoir. A découvrir.

Life is Strange 2, Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC, épisode 1 disponible.