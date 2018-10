Apple Keynote du 30 octobre : l’iPad Pro pourrait s’offrir un vrai lifting

Des iPad reprenant le design des iPhone X, mais aussi de nouveaux MacBook et iMac. Les rumeurs se multiplient au sujet de la prochaine keynote d'Apple. Prévue à New York, mardi 30 octobre à 15h, heure française, CNEWS sera sur place pour vous faire vivre l'événement en direct.

A peine les iPhone XS et XR sortis, ainsi que l'Apple Watch Series 4, la marque à la pomme prépare le terrain pour la fin d'année. Et pour dévoiler ses nouvelles gammes, la firme californienne ne présentera pas ses nouveautés dans ses locaux de Cupertino, mais au sein de la Grosse Pomme.

Le site de la Brooklyn Academy of Music recevra Tim Cook et son équipe pour une keynote qui compte s'adresser aux créatifs. La star de l'événement devrait ainsi être le nouvel iPad Pro dont le design devrait radicalement changé des précédents modèles.

Des écrans bords à bords pour les iPad

Selon les premiers éléments relayés sur Internet -mais non confirmés par Apple-, l'iPad Pro pourrait profiter d'un look inspiré des iPhone X, repris d'ailleurs par les récents XS et XR. Ainsi, l'écran pourrait couvrir toute la surface de la tablette, avec une encoche ou pas (selon les rumeurs) pour le système de reconnaissance faciale. Celui-ci emprunterait la même technologie Face ID introduite par l'iPhone X. L'appareil pourrait se voir adjoindre également un port USB-C, pour le rendre davantage compatible avec d'autres appareils dans le cadre d'un usage professionnel.

Le site américain 9to5mac a d'ailleurs partagé des rendus (non officiels) de ce à quoi pourraient ressembler la nouvelle famille d'iPad.

A noter qu'une rumeur avancée par l'analyste Ming-Chi Kuo, très connu des fans d'Apple, a évoqué l'arrivée potentielle d'un nouvel iPad mini. Toutefois, cette information semble remise en cause par plusieurs rédactions qui n'imaginent pas encore ce produit pour 2018.

Enfin un nouveau MacBook Air

En rumeur depuis plusieurs mois, le MacBook Air 2018 pourrait s'offrir une apparition remarquée lors de l'événement. En effet, celui-ci n'a pas vu son design évoluer depuis de nombreuses années, même s'il continue de se vendre sur l'Apple Store en ligne. La keynote pourrait donc introduire cet ordinateur d'«entrée de gamme» pour la marque avec un design plus actuel, inspiré des MacBook Pro. Il pourrait ainsi arborer un écran Rétina de 13 pouces, aux bordures plus fines.

Le Mac Mini de retour ?

Petit boîtier à succès, le Mac Mini pourrait aussi faire son retour dans une version enfin mise à jour. L'ancienne, qu'il est toujours possible d'acheter pour 549 euros, date en effet de 2015, avec des spécificités complètement dépassées par les PC sur ce marché. Apple pourrait donc dépoussiérer l'objet pour revenir avec une configuration à la page. De l'USB-C, un disque dur SSD et un support de MacOS Mojave mieux adapté pourraient lui offrir un nouvel avenir.

Une mise à jour des iMac et des MacBook Pro en vue

Enfin, cette keynote chargée pourrait aussi marquer l'annonce d'une mise à jour des gammes d'iMac et de MacBook Pro. Celle-ci ne porterait que sur les composants et n'apporterait pas de nouveaux designs. Il s'agira donc pour Apple de livrer, d'ici à Noël, des ordinateurs plus puissants et polyvalents, puisque ceux-ci s'adressent avant tout aux professionnels.