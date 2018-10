Le réseau social Gab, dont le tireur de Pittsburgh était un utilisateur, contraint de fermer

Das un communiqué publié sur twitter samedi soir, la direction du réseau social a indiqué que Joyent, la société lui fournissant l'accès internet, allait cesser son activité avec lui. Le service Paypal a également annoncé qu'il cessait son activité avec Gab.

«Gab va probablement être hors service pendant des semaines à cause de cela», a réagi le réseau social sur son compte Twitter.

Lancé en 2016 sur le modèle de Twitter, Gab est très prisé des mouvements américains d'extrême droite.

Robert Bowers, l'auteur présumé de la tuerie de la synagogue de Pittsburgh avait posté sur la plate-forme des messages à caractère antisémites. Dans son communiqué, Gab -qui se retrouve ainsi associé à cet acte barbare - a indiqué avoir une «tolérance zéro» pour la violence et le terrorisme, se disant «attristé et écoeuré» par la tuerie de Pittsburgh.

We will continue to fight for free expression and individual liberty online for all people.





Big tech can not stop us. The mainstream media can not stop us.





The People will defend freedom against tyranny as they always have and always will.

— Gab.com(@getongab) 28 octobre 2018