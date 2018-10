OnePlus 6T : notre prise en main d'un mobile très polyvalent

Après un OnePlus 6 très convaincant sorti en mai dernier, la marque chinoise OnePlus présente ce lundi 29 octobre le 6T. Un modèle que nous avons pu prendre en main en avant-première et que se révèle être bien plus qu'une mise à jour.

Et si différents leaks sur le Web ont presque déjà tout révélé de ce smartphone qui sera lancé le 6 novembre à partir de 559 euros, la rédaction de CNEWS a pu se familiariser avec durant près d'une semaine. Le rapport qualité-prix est, là encore, pour la marque l'un des meilleurs du marché.

Le premier élément qui saute aux yeux de cette nouvelle itération du modèle 6 se révèle dans son design. Sur le 6T, OnePlus a fait le choix de réduire au maximum l'encoche de son écran de 6,41 pouces, puisque celle-ci ne déborde sur l'écran que pour conserver la caméra à selfie.

Un parti pris que l'on retrouve aussi sur le dernier Huawei Mate 20, pour offrir une vaste surface d'affichage. D'autant que l'écran Amoled Full HD du 6T possède une colorimétrie bien calibrée, ainsi qu'un excellent niveau de luminosité. Le rendu visuel reste donc flatteur, à l'instar du 6, qui avait été applaudi sur ce point par la presse spécialisée. Autre atout, son «dark mode», lié à la surcouche Oxygen OS, intéressant pour reposer les yeux et économiser de la batterie.

Un capteur d'empreintes sous l'écran

Afin de réduire cette encoche, OnePlus a fait le choix d'inclure un nouveau système de reconnaissance de son utilisateur. Un capteur d'empreintes est ainsi directement inclus sous l'écran, à l'instar du Huawei Mate 20 Pro (vendu 999 euros). Ce capteur de seconde génération (plus rapide et précis) est en réalité une microcaméra incluse sous l'écran. L'identification de l'empreinte s'avère très réactive, légèrement plus rapide d'ailleurs que celle du Mate 20 Pro, selon nos essais.

A celà s'ajoute un système de déverrouillage par reconnaissance faciale. Un système qui passe par l'unique caméra frontale de l'appareil. Si cette technologie fonctionne bien en plein jour ou dans une pièce éclairée, celle-ci montre ses limites dans la pénombre où elle ne reconnaît pas les visages. Notons d'ailleurs dans ce cas de figure, que seule la technologie True Depth des iPhone X, XS et XR d'Apple fonctionnent parfaitement par rapport à la concurrence.

Un équipement photo plus polyvalent

Côté photo, le 6T embarque un double capteur dorsal, de 16 Mpixels avec une ouverture de f:1.7. Sa focale normale reste très à l'aise dans différentes situations où nous avons pu effectuer nos prises de vue et les photos apparaissent comme riches et détaillées. L'effet bokeh (flou d'arrière-plan) nous semble également plus précis et flatteur (voir photo ci-dessous) que sur le 6, mais ce point peut n'être aussi que purement logiciel et une mise à jour pourrait aussi en faire profiter son grand frère.

© J-P.Gey pour CNEWS

Toutefois, le zoom n'apporte pas un rendu satisfaisant, comme sur la plupart des mobiles d'ailleurs. OnePlus permet toutefois de récupérer les fichiers photo en mode RAW. Ceux-ci permettent ainsi aux plus exigeants de zoomer dans la photo a posteriori tout en conservant un meilleur niveau de détails.

Un mode nuit enfin intéressant

OnePlus a également fait un effort pour optimiser les photos en basse lumière. Le mode nuit a été retravaillé pour baisser l'ISO, afin d'avoir plus de finesse dans l'image, tout en le conjuguant avec un temps de pause légèrement plus long, le HDR optimisant le reste. En résulte, des prises de vue plus précises et lumineuses que sur les précédents modèles de la marque.

De la vidéo 4K à 60 images par seconde

Autre point notable, la partie vidéo profite d'un enregistrement 4K à 60 images par seconde. Une option intéressante, tant peu de concurrents proposent celle-ci sur des appareils à moins de 600 euros. Un ralenti est également paramétrable avec un mode HD à 72op à 480 i/s qui permet de faire des vidéos amusantes pour les plus créatifs.

Une puissance bien contenue

Le OnePlus 6T se défend également bien sur le plan de la puissance. Il est livré en deux versions avec 6 ou 8 Go de Ram et associé à un processeur Qualcomm Snapdragon 845. Un mode gaming y a même été adjoint pour paramétrer le téléphone selon ses besoins et faire converger toute la puissance de l'appareil pour l'expérience de jeu. Nous avons ainsi testé le 6T avec le succès du moment : Fortnite. Et il s'avère que l'appareil n'a jamais surchauffé, ni montré de signe de fatigue. Un bon point étant donné le positionnement tarifaire de l'appareil.

A cela s'ajoute une batterie de 3.700 mAh qui lui offre une autonomie qui dépasse allégrement la journée dans le cadre d'un usage normal.

Une distribution mieux implantée en France

Afin d'accompagner ce lancement, la marque chinoise a indiqué poursuivre ses efforts pour s'offrir une plus large visiblité sur le territoire français. Ainsi, le 6T sera en démonstration et en vente dès mercredi 31 octobre à la FNAC des Ternes à Paris, mais aussi dans les enseignes Bouygues Telecom de Lyon, Toulouse, Bordeaux et Marseille.

OnePlus 6T, OnePlus, à partir de 559 euros.