Instagram : des influenceuses Blanches se font passer pour des Noires

Principalement visées, certaines influenceuses que plus rien n'arrêtent... pas même les lois de la nature. Parmi elles, la Suédoise Emma Hallberg, qui comptabilise pas moins de 178.000 abonnés sur Instagram. Ce mannequin de 19 ans, née avec la peau blanche, a décidé d'adopter une apparence plus éthnique en fonçant sa peau et en changeant son style capillaire.

Prise à partie par une abonnée scandalisée par l'évolution de sa couleur de peau, Emma Hallberg a simplement répondu qu'elle «bronzait rapidement». Peu convaincues, certaines jeunes filles ont alors démarré une véritable chasse à l'homme sur les réseaux sociaux, dans le but de démasquer les influenceuses dont le miraculeux bronzage laisse perplexe.

I literally thought this girl I was following was some light skin black girl but turns out... pic.twitter.com/7oX3luc8Cy

— Kitcha Fit-Fit Stan (@ERlTREAN) 7 novembre 2018