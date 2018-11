Black Friday : 5 bons plans high-tech à surveiller

Le Black Friday et le Cyber Monday qui se suivront respectivement vendredi 23 et lundi 26 novembre promettent des réductions monstres sur les produits électroniques.

Et si la plupart des opérations liés à ces événement commenceront dès le lundi 19 pour offrir une véritable semaine de rabais, voici quelques opérations qui s'annoncent alléchantes pour les technophiles.

Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, Ebay, Fnac, La Redoute, Rakuten ou Rue du Commerce, pour ne citer que quelques uns des géants de l'e-commerce en France qui se mettent déjà en ordre de marche.

Selon Ebay.fr pour cette édition 2018, plus de 10 millions de Français devraient débourser au total 1,2 milliard d'euros de marchandises, avec un panier moyen de 115 euros par personne.

Source : Statista

Les téléviseurs

Appareil high-tech de référence, le téléviseur est l'un des plus gros postes de dépense en vue des fêtes de fin d'année. Et si la plupart des modèles de 2017 devraient offrir des réductions intéressantes chez les web marchands, certains constructeurs proposent des offres adaptées, même sur des modèles récents. C'est le cas par exemple de Loewe. L'allemand propose de rembourser jusqu'à 1.200 euros sur l'achat de l'un de ses TV OLED, s'il est acheté du 19 au 26 novembre. TCL propose quant à lui de rembourser jusqu'à 100 euros sur certains modèles de sa gamme.

Au-delà des constructeurs comme Sony, LG, Samsung, Philips, HiSense ou Panasonic qui devraient eux aussi proposer des offres du genre, il ne faudra pas hésiter à faire un tour chez les géants de l'e-commerce pour trouver des offres alléchantes. Tandis que les traditionnelles chaînes de magasins (Boulanger, Darty, Fnac...), ainsi que les supermarchés écouleront leurs stocks.

Les smartphones

Toujours très courus, les mobiles ne sont pas en reste. Motorola a d'ores et déjà annoncé qu'il offrira un remboursement de 100 euros pour l'achat de son nouveau Motorola One. Les marques chinoises Honor, OnePlus, Xiaomi et Oppo sont devenues, au fil des années, des pros des rabais lors du Black Friday. Et elles ne devraient pas manquer l'événement cette année, avec des réductions intéressantes et prévisibles y compris sur leurs derniers modèles.

Le constructeur sud-coréen Samsung pourrait également propose des offres alléchantes sur son site officiel, avec d'éventuelles offres pouvant concerner le Galaxy S9. Le chinois Huawei ne sera pas non plus en reste avec des promotions qui concerneront ses modèles, dont le P20 Pro, voire les tous récents Mate 20 et Mate 20 Pro.

Les ordinateurs

Plusieurs constructeurs d'ordinateurs s'engagent à offrir des réductions importantes sur leurs modèles. C'est le cas notamment d'Acer, qui promet -15 % sur presque l'ensemble de sa boutique en ligne. D'autres marques devraient lui emboiter le pas pour annoncer des ristournes intéressantes. Parmi les bons plans à surveiller, les grandes surfaces pourraient exposer de nombreux modèles pour participer au déstockage, avant Noël.

A noter, Apple n'offre pas de véritable réduction sur ses gammes MacBook et iMac durant le Black Friday. Toutefois, des offres incluant des codes promos et des cartes cadeaux (pour les compte iTunes...) ont été proposés l'an passé sur son store en ligne, afin d'accompagner cette journée.

Les objets connectés

Montres, bracelets ou enceintes... Les objets connectés ne seront pas oubliés par les revendeurs durant ces prochains jours. Si aucune annonce officielle n'a été encore partagée, les produits Withings, FitBit, Netatmo, Netgear, D-Link, Xiaomi

Du côté des GPS et navigateurs routiers, le français Coyote invite à se rendre directement sur son site officiel pour obtenir une remise immédiate de 80 euros sur le prix de ses modèles.

Les jeux vidéo

La valse des prix concernera également les jeux vidéo, avec des prix intéressants et même des packs salvateurs chez certains revendeurs. Microsoft a ainsi été le premier à dégainer. La Xbox One X sera vendue pour 100 euros de moins par rapport à son prix de vente publique conseillé. Durant le Black Friday de Microsoft, celle-ci passera donc à 399,99 euros (sans jeu). Les manettes personnalisables du Xbox Lab Design seront vendues 10 euros de moins du 22 au 26 novembre. Tandis que certains jeux Xbox One seront proposés pour -35, voire -50 %, y compris sur la boutique Xbox Live.

Du côté de chez Sony, les offres liées aux Black Friday commenceront dès le vendredi 16 novembre. Avec des prix intéressants sur le PSN. La France devrait connaître également sous peu les offres qui concerneront la famille PS4. En effet, aux Etats-Unis, Sony a annoncé qu'un pack comprenant une PS4 Slim et le jeu Spider-Man serait proposé pour 199 dollars. De même pour un pack comprenant le PSVR, la PlayStation Camera, Astro Bot et Moss (deux des meilleurs titres en réalité virtuelle de la plate-forme).

La Nintendo Switch et la 3Ds ne seront pas en reste non plus, puisque des réductions seront aussi accessibles via l'e-shop sur de nombreux jeux. En outre, Nintendo a officialisé aux Etats-Unis des baisses de prix autour de packs de ses consoles. Ainsi, le Bundle Switch, comprenant la console et Mario Kart 8 Deluxe sera proposé pour 299 dollars (soit le jeu offert), tandis que la 2DS avec Mario Maker coûtera moins de 80 dollars. Si ces offres concernent pour l'heure le marché américain, elles devraient probablement accompagner le marché européen.

Enfin, les joueurs sur PC ne manqueront pas de faire un tour sur les plates-formes Steam et GOG notamment, afin de récupérer des jeux pour une poignée d'euros, certaines réductions pouvant atteindre jusqu'à 75 %.