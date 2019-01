Quelle évolution pour le développement web en 2018 ?

Depuis quelques années, on assiste à un réel essor du marché du développement web, avec notamment un taux de création d’emplois de développeurs d’environ 2% chaque année. Mais quels sont ces acteurs du web qui révolutionnent le marché ? Comment a évolué le marché en 2018 et à quoi s’attendre pour 2019 ?

Publi-rédactionnel

Le marché du développement web toujours en plein boom

En matière de développement web, la tendance est toujours à la hausse. Les langages les plus utilisés en 2018 ont été le Java, qui constitue toujours l’un des langages les plus recherchés par les entreprises et les plus populaires en règle générale. On note également un retour faible mais toutefois notable du HTML et CSS. Enfin, Python, qui a été élu «meilleur langage 2017» par l’IEEE, a également eu la côte. Une tendance qui évoluera certainement à la hausse en 2019 ! Quant aux environnements de développement, on citera notamment SGBD, Linux et AngularJS.

Et pour 2019 ? L’environnement technologique étant en constante mutation, on s’attend de ce côté là à du mouvement. Les compétences en matière de machine learning seront notamment de plus en plus au centre de la table, tout comme les compétences en UX.

Comment se différencient les prestataires au sein du marché ?

Avant toute chose, il s’agit pour les agences de se concentrer sur la maîtrise de leurs technologies : Laravel, Node, Angular ou encore react… La qualité de la prestation doit être au coeur des préoccupations. Mais, face à l’éventail des agences qualifiées pour un même projet, d’autres critères de sélection doivent être balayés.

Aussi, outre les technologies maîtrisées, les agences de développement web misent par exemple sur des méthodes de travail innovantes, destinées à permettre au client à aller plus rapidement au marché. theTribe, agence de développement web à 360°, a par exemple implémenter le lean et le Scrum au sein de ses équipes. Dans l’entreprise, les équipes sont également motivées par des primes liées à la satisfaction client notamment ainsi que par la possibilité de participer aux prises de décision stratégiques de l’entreprise. Des caractéristiques qui font des développeurs theTribe des collaborateurs parfaitement engagés dans leurs projets clients : un atout majeur lorsque que l’on souhaite confier un projet à un prestataire de confiance.

Vous l’aurez compris : le marché du développement web est en pleine expansion et il mute rapidement. Il s’agit maintenant de trouver le prestataire idéal pour vous accompagner dans votre projet.