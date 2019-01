Faille de sécurité FaceTime : comment désactiver le service d’appels vidéo sous iOS

C'est par un tweet alarmant que le doute s'est installé autour de l'usage de FaceTime. Le service d'appel vidéo d'Apple, pour ses iPhone, est victime d'une faille de sécurité qui permet d'espionner un interlocuteur à son insu.

Alors qu'Apple promet ce mardi 29 janvier de fournir un correctif, via une mise à jour sous iOS, un message publié sur Twitter a montré avec quelle facilité il était possible de jouer les indiscrets. Le tweet de @BmManski, vu plus de 3 millions de fois sur le réseau social, démontre vidéo à l'appui comment il est possible d'accéder à distance au micro et à la caméra d'un iPhone, avant même que son propriétaire accepte ou pas une conversation FaceTime.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer #Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 janvier 2019

Concrètement, lorsqu'une personne compose un numéro de téléphone sur FaceTime, celle-ci peut balayer l'écran de l'application vers le haut et accéder à l'option «ajouter une personne», afin de lancer une conversation à plusieurs. Un système jusqu'ici tout à fait classique et légal.

Toutefois, une faille de sécurité a été trouvée dans le cas où l'appelant entre ensuite son propre numéro sur l'écran «ajouter une personne». A ce moment précis, un appel groupé commence même si le contact externe n'a pas encore décroché. Il est alors possible d'écouter ce que dit la personne et même de la voir par l'intermédiaire de la caméra frontale utilisée pour un appel vidéo classique, le temps que le correspondant décroche. Si ce dernier refuse l'appel, la connexion est perdue, mais celle-ci peut perdurer tant que la sonnerie FaceTime continue.

Dans l'attente du correctif promis par Apple, plusieurs internautes recommandent de désactiver FaceTime. L'opération reste simple. Il suffit de se rendre dans le menu «Réglages», faire dérouler celui-ci jusqu'à la sous-catégorie «FaceTime», puis faire glisser le bouton d'activation/désactivation du vert vers le blanc. A partir de cet instant, FaceTime deviendra inaccessible pour tous les appels émis et reçus sur votre iPhone. Il conviendra de le réactiver dès lors que vous souhaitez utiliser cette fonction.