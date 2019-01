Notre test du Honor View 20 : un mobile design et tendance pour ouvrir 2019

Premier smartphone à écran «poinçonné» à être commercialisé en 2019, le Honor View 20 s'impose comme le fer de lance de la tendance à suivre : faire oublier les encoches.

Le constructeur chinois mise donc sur une innovation intéressante et design qui consiste à déporter la caméra à selfie sur le côté de la dalle et à l'insérer dans un minusucle trou de 4,5 mm. En résulte un aspect très flatteur, puisque l'écran offre alors une surface d'affichage utile recouvrant 91,8 % de la face avant du mobile, contre 85 % environ pour les modèles à encoche, de type iPhone Xs ou Xr.

En ce sens, Honor dame le pion à d'autres constructeurs qui devraient utiliser la même technologie pour leurs prochains modèles. A l'image du sud-coréen Samsung, dont le futur Galaxy S10 devrait arborer un écran similaire, selon les premières rumeurs rapportées sur le Web. Tandis que le chinois Huawei, maison mère d'Honor, pourrait lancer son P30 en suivant la même logique.

© nicolas cailleaud/CNEWS

Côté spécificités, le View 20 hérite donc d'un écran Full HD+ au format 19:9e de 6,4 pouces de diagonale. Très esthétique, il met en valeur les vidéos et les photos avec une surface d'affichage finalement mieux exploitée que sur les autres smartphones dotés d'une encoche, qui mord sur une partie de l'image. Le poinçon reste relativement discret et ne gêne pas vraiment le visionnage de sa série préférée. Seul reproche, l'appareil, qui fonctionne sous Android, voit quelques fonctions d'applications mobiles non adaptées à son écran. Une prochaine mise à jour, de la part de Google, devrait toutefois permettre d'arranger les choses, puisque d'autres smartphones seront concernés à l'avenir.

Un smartphone au design agréable

Autre point sur lequel le View 20 était attendu : sa caméra frontale. En l'incérant dans un trou de 4,5 mm, celle-ci ne perd pas en qualité. Honor parvient même à l'équiper d'un capteur de 25 Mpixels, avec une ouverture focale f:2.0. De quoi réussir ses selfies, avec une belle résolution d'image.

© nicolas cailleaud/CNEWS

Lorsque l'on retourne ce nouveau modèle, on découvre également une coque en verre dont le look a particulièrement été travaillé, avec un prisme faisant converger la lumière en forme de V. Honor y conserve un capteur d'empreintes et affiche un équipement photo particulièrement ambitieux, pour un modèle à moins de 550 euros. Celui-ci a pour atout de proposer un double module caméra innovant. L'appareil principal (à ouverture f:1.8) est en effet capable de réaliser un cliché de 48 Mpixels. Il en résulte des photos à la résolution impressionnante, autorisant des tirages grands formats pour les amateurs désireux d'imprimer leurs prises de vue.

Le second capteur de seulement 2 Mpixels se voit incomber la tâche d'épauler le premier pour calculer la profondeur de champ, afin d'offrir des images en 3D, ainsi que pour le désormais célèbre effet bokeh (flou d'arrière-plan) pour le mode portrait. Le tout est porté par un processeur neuronal qui ajoute une couche d'intelligence artificielle lors de la prise des photos, afin d'optimiser couleurs et contrastes. Une technologie que l'on retrouve désormais sur la plupart des mobiles Huawei et Honor depuis 2018. A l'essai, l'équipement photo de ce View 20 est efficace, avec une bonne réactivité et des clichés dans les standars des modèles premium, parfois vendus plus chers. Un bon point.

© nicolas cailleaud/CNEWS

Sous son châssis, le View 20 abrite aussi une batterie de 4.000 mAh qui lui procure un confort d'utilisation exploitable sur un peu plus de 36 heures, lors d'un usage classique (selon nos tests). Honor, qui a pour habitude de tutoyer la jeune génération, a conçu son mobile pour accompagner les parties de jeux vidéo, à l'instar de Fornite. Son processeur, qui peut être épaulé par 6 ou 8 Go de Ram, selon les versions, ne toussote jamais et tient la cadence. Un usage plus soutenu de l'appareil le place alors dans la moyenne des smartphones de bonne facture, avec une pleine journée d'autonomie.

Avec son View 20, Honor livre un mobile séduisant sur bien des aspects. A commencer par son design, vraiment réussi, porté par une finition mariant le verre et le métal synonyme de qualité. L'équipement photo n'est pas en reste et inscrit cet appareil dans l'ère du temps.

View 20, Honor, à partir de 549 euros.