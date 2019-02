L'oeuf star d'Instagram va éclore, les marques prêtes à investir des millions

L'oeuf star d'Instagram, le «World Record Egg», est une véritable poule aux oeufs d'or. Depuis que sa photo est devenue début janvier le post le plus liké de l'Histoire d'Instagram, son compte dédié totalisant près de 10 millions de followers, il suscite les convoitises des marques, prêtes à investir des millions pour profiter de son succès.

D'autant qu'une série de posts publiés ces derniers jours montre l'oeuf de plus en plus craquelé, ce qui suggère qu'il est prêt à éclore. Et à révéler ce qu'il contient.

«Etre la première marque à sortir de l'oeuf lorsqu'il va éclore vaut au moins 10 millions de dollars (8,7 millions d'euros)», a ainsi expliqué Nik Sharma, qui dirige l'agence digitale VaynerMedia's, au média américain «The Atlantic». Ajoutant qu'il conseillerait aux marques d'investir là dedans plutôt que pour une publicité au Super Bowl, la finale du championnat de football américain.

ONG et politiques couvent l'oeuf du regard

Hormis les marques, de nombreuses ONG sont intéressées. Comme le rapporte «The Atlantic», «Need to Impeach», une organisation qui milite pour le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, a été en contact avec une agence marketing qui a réalisé un clip dans lequel l'oeuf éclot, révélant le slogan «Impeach Trump». Elle n'a finalement pas donné suite.

Dans le monde politique américain, alors que les élections présidentielles approchent (novembre 2020), l'oeuf est également couvé du regard. L'utiliser pour annoncer une candidature serait «une approche tellement intéressante, totalement nouvelle», a ainsi estimé Keri Goff, directeur de la création du site DoSomething.org, organisation qui milite pour l'investissement des jeunes dans l'action politique, à «The Atlantic».

La marque ou l'organisation dont le message sortira de l'oeuf serait ainsi assurée de toucher des millions de personnes à travers le monde, un impact digne des plus grandes campagnes de pub.