Les 20 jeux vidéo les plus attendus de 2019

Secteur toujours très florissant, le jeu vidéo se prépare activement à une nouvelle décennie et avec elle une nouvelle génération de machines qui s'apprêtent à prendre le relais des PS4 et Xbox One, sorties en 2013.

Deux consoles qui ont marqué les années 2010 de leurs empreintes, alors que Nintendo entend surfer sur son succès avec la Switch, la petite 3DS commençant à tirer sa révérence après une longévité inattendue depuis son lancement en 2011. L'année 2019 devrait donc être marquée par l'annonce potentielle de consoles nouvelle génération.

Une PS5 chez Sony ou une nouvelle Xbox chez Microsoft sont envisagées par les analystes du marché. Toutefois, c'est bien le Cloud Gaming qui intéresse cette industrie. La possibilité de jouer sur tout type d'écran par le biais de puissants ordinateurs sur des serveurs intéresse tous les géants du secteur, y compris Google, mais aussi la start-up française Shadow, qui propose déjà un service de qualité basé sur cette technologie.

Parallèlement, les expériences en réalité virtuelle offriront une approche encore plus immersive pour les utilisateurs, mais celles-ci seront réservées à des salles et des parcs d'attractions qui se développent de plus en plus à travers le monde, tandis que les usages domestiques de la VR peinent à se démocratiser. Enfin, les smartphones, devenus les fers de lance de nombreux jeux mobiles, pourraient bouleverser la donne, grâce à des modèles toujours plus puissants.

Après l'avalanche de titres particulièrement soignés en 2018 à l'instar de Red Dead Redemption 2 et de God of War, l'an 2019 est également très attendu des gamers. Death Stranding, Ghost of Tsushima, Anthem, Kingdom Hearts 3 ou encore un nouveau jeu de rôle Pokémon devraient faire très largement parler d'eux, même si des reports à 2020 ne sont pas à écarter pour certains titres.

La liste suivante présente les 20 jeux les plus attendus, classés en fonction de leur date de sortie.

Resident Evil 2

Première grosse prodution à ouvrir le bal annuel du secteur vidéoludique, Resident Evil 2 s'offre un remake de haut vol. Nous avons pu jouer en avant-première à ce nouveau titre, tiré de ce qui fut l'un des épisodes les plus angoissants de la saga qui popularisa le genre survival-horror sur consoles. On replonge dans la ville Racoon City, infestée de zombies, et en proie aux expérimentations hasardeuses de l'Umbrella Corporation. Capcom a ici entièrement revu le gameplay du jeu initial sorti en 1998 sur PlayStation. La caméra se place derrière l'épaule des différents personnages jouables et offre une immersion plus réaliste et terrifiante dans cette aventure. Le jeu recèle déjà la plupart des arguments imparables pour devenir l'un des premiers hits de l'année, tout comme le fut Resident Evil 7 en 2017.

Date de sortie : 25 janvier 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Kingdom Hearts 3

Attendu depuis près de 10 ans, le troisième opus canonique de la saga Kingdom Hearts s'annonce grandiose. Square Enix revisite à sa sauce les grands classiques de Disney, afin d'offrir un jeu de rôle haut en couleurs. La Reine des Neiges, Raiponce, Pirates de Caraïbes, mais aussi les Pixar : Toy Story ou encore Monstres & Cie proposeront de vivre de nouvelles aventures, aux côté de Donald, Dingo et Mickey.

Date de sortie : 29 janvier 2019, sur PS4 et Xbox One.

Jump Force

Son Goku, Ryo Saeba (alias Nicky Larson en France), Luffy, Naruto ou encore Seiya... Jump Force promet d'être le cross-over ultime pour les fans de mangas. Bandai-Namco réunit ici les principales héros et héroïnes des licences nippones éditées par le magazine Shonen Jump pour un jeu de baston royal. De quoi enfin trancher, afin de savoir qui des super guerriers de Dragon Ball, des fins pirates de One Piece ou des super-héros de My Hero Academia sont les plus forts.

Date de sortie : 15 février 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Crackdown 3

Attendu depuis 2014 lors de son annonce officielle par Microsoft, Crackdown 3 est une exclusivité du catalogue Xbox One et PC Windows 10 pour l'année 2019. Son développement chaotique a fait craindre le pire à la presse spécialisée, pour un titre qui devait sortir initialement fin 2017. Reste que ce GTA-Like du futur s'annonce amusant et pourrait, qui sait, créer la surprise.

Date de sortie : 15 février 2019, sur Xbox One et PC.

Metro Exodus

S'appuyant sur la série de romans post-apocalyptiques à succès Metro, de Dmitri Gloukhovski, et deux premières adaptations en jeux vidéo particulièrement soignées, Metro Exodus revient dans l'enfer russe déjà décrit. Comme son nom l'indique, ce nouveau volet devrait être centré sur un long voyage des survivants de l'hiver nucléaire. Mauvaise nouvelle, les mutants seront toujours au rendez-vous pour assurer de longues soirées d'angoisse. Impressionnant techniquement, ce Metro Exodus pourrait prétendre à devenir l'un des meilleurs jeux de l'année, si son scénario suit.

Date de sortie : 15 février 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Anthem

Après l'échec commercial de Mass Effect Andromeda, le studio Bioware joue son avenir sur les ventes de Anthem. Blockbuster bourré d'adrénaline, ce jeu d'action invite à se glisser dans la peau de mechas-exosquelettes pour en découdre aussi bien sur la terre ferme, que sous l'eau ou dans les airs. Le tout dans un monde ouvert d'une beauté fulgurante. Pensé principalement pour le mulitjoueur en ligne, Anthem a toutes les armes en main pour devenir l'un des piliers vidéoludiques de l'année.

Date de sortie : 22 février 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Devil May Cry 5

Après Resident Evil 2, l'éditeur japonais Capcom remettra le couvert avec Devil May Cry 5. Ce dernier promet de reprendre le flambeau de cette saga qui avait redéfini les jeux d’action dès la sortie du 1er volet, en 2001. Nero, Dante et un mystérieux héros repartent chasser du démon dans un jeu stylé, porté par une direction artistique inspirée.

Date de sortie : 8 mars 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

The Division 2

Le succès de The Division, sorti en 2016, a conforté Ubisoft dans l'idée d'en faire une franchise. Là encore l'aspect post-apocalyptique du précédent opus est repris, l'objectif étant ici de sauver la ville de Washington DC sous peine de voir les Etats-Unis s'effondrer. Coopération et sens de la tactique seront toujours au cœur du gameplay de ce titre multijoueur qui devrait reprendre le drapeau de manière intéressante.

Date de sortie : 15 mars 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Sekiro : Shadows Die Twice

From Software était sorti d'un relatif anonymat grâce à la trilogie Dark Souls, chef d'œuvre et succès plus populaire que prévu. Activision s'est donc associé au studio japonais pour produire un nouveau titre d'envergure : Sekiro Shadows Die Twice. Un jeu mêlant action et infiltration au cœur d'un Japon médiéval-fantastique, peuplé par les samourais, les ninjas et les démons. Graphiquement superbe, Sekiro brille aussi par un gameplay qui s'annonce très varié.

Date de sortie : 22 mars 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Yoshi's Crafted World

Devenu un personnage incontournable de l'univers Nintendo, Yoshi a profité, depuis Yoshi's Island sur Super Nintendo (1995), de sa propre série de jeux de plates-formes. Sous-titré Crafted World, ce nouvel opus marque l'arrivée de ses aventures sur Switch. Entièrement pensé dans un monde en carton et en papier, ce nouveau volet devrait ravir petits et grands, grâce à un gameplay malin porté par un univers graphique mignon.

Date de sortie : le 29 mars 2019, sur Switch.

Days Gone

Première grosse exclusivité PS4 de l'année, Days Gone redonne vie aux zombies dans un monde ouvert qui devrait donner quelques sueurs froides aux gamers. Une nouvelle franchise à surveiller.

Date de sortie : 26 avril 2019, sur PS4.

Rage 2

Pensé comme un défouloir entre Mad Max et Doom, Rage 2 est un jeu punk aussi bien dans sa direction artistique que dans son gameplay. Les premières images donnent à voir un titre amusant et sans doute percutant. A suivre de près pour les amateurs de jeu de tir sans chichi.

Date de sortie : 14 mai 2019, sur PS4, Xbox One et PC.

Crash Team Racing : Nitro-Fueled

Après avoir fait l'objet d'un remake très réussi de ses trois premières aventures en 2017, Crash fera son retour pour l'été au volant d'un kart. Pensé initialement comme un concurrent du célèbre Mario Kart, Crash Team Racing était sorti en 1999 sur PlayStation et s'était rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeu de la machine de Sony. Il n'est donc finalement pas surprenant qu'Activision décide de lui offrir son remake, bourré de nouveautés, mais toujours aussi farfelu.

Date de sortie : 21 juin 2019, sur Switch, Xbox One et PS4.

Shenmue 3

Attendu comme le messie par les adorateurs de la console Dreamcast depuis la sortie du 2e opus en 2001, Shenmue 3 devrait clore (enfin) sa trilogie en 2019. Yu Suzuki reprend les rênes de sa saga pour écrire ce dernier chapitre des aventures de Ryo Hazuki. Très attendu, Shenmue 3 sera passé au crible juste avant la rentrée scolaire et beaucoup croisent les doigts pour qu'il parvienne à émerveiller aussi durablement que les deux précédent volets.

Date de sortie : 27 août 2019, sur PS4 et PC.

Pokémon RPG

© The Pokémon Company

Annoncé cette année en même temps que Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli, un nouveau jeu de rôle Pokémon (dont le titre n'a pas encore été dévoilé) est en lice pour la fin 2019. La console Switch devrait accueillir ce nouveau titre dont rien n'a encore été révélé, si ce n'est qu'il s'inscrira dans la veine de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune.

Date de sortie : fin 2019, sur Switch.

Death Stranding

Autre exclusivité PlayStation, Death Stranding est le dernier projet en date d'Hideo Kojima, père de la série Metal Gear. Léa Seydoux a d'ailleurs rejoint Norman Reedus et Mads Mikkelsen dans l’aventure Death Stranding. Cette superproduction «biblique», à l'univers singulier, met l’humanité à l’épreuve face à des créatures invisibles et cauchemardesques. L’acteur Norman Reedus, de la série The Walking Dead, sera le héros de cette odyssée au casting cinq étoiles. Annoncé pour 2019 sur PS4, il n'est pas inenvisageable d'imaginer que le jeu sortirait en 2020.

Date de sortie : courant 2019, voire 2020, sur PS4.

Gears of War 5

Saga phare de l'univers Xbox, Gears of War reviendra en 2019 avec un cinquième opus canonique qui bénéficiera encore d'un budget conséquent. Le jeu promet une aventure solo relevée, qu'il sera possible de faire également à deux en coop (avec un écran splitté). Parallèlement, le mode multijoueur en ligne sera aussi de la partie. Il devrait être l'un des jeux moteurs de l'année pour les possesseurs de consoles Xbox One.

Date de sortie : courant 2019, sur Xbox One.

Animal Crossing

La Switch aussi aura droit à son Animal Crossing. Nintendo a encore très peu dévoilé d'éléments concernant la nouvelle version de cette série de jeu de vie; où le joueur doit gérer tous les aspects du quotidien des habitants d'un village enchanté. Le jeu est toutefois annoncé pour 2019.

Date de sortie : courant 2019, sur Switch.

Ghost of Tsushima

Dans le Japon médiéval de 1274, les combats font rage entre fines lames et ninjas surentraînés. Ghost of Tsushima est l'une des superproductions mises en avant par Sony en tant qu'exclusivité PS4. Et la beauté qui se dégage du titre créé par le studio Sucker Punch pourrait bien en faire l'un des plus beaux jeux jamais créés sur la console. Tellement beau que certains journalistes ayant essayé le jeu lors du salon E3 en juin dernier estiment que le jeu pourrait plutôt sortir sur une certaine PS5... A suivre.

Date de sortie : courant 2019, voire 2020, sur PS4.

The Last of Us Part II

Œuvre bouleversante et sublime de la PS3, The Last of Us s'était achevé sur une note tragique qui n'appelait pas forcément une suite. Pourtant, le chef-d'œuvre de Naughty Dog, déjà auteur de la saga Uncharted, s'apprête à revenir sur PS4 (et PS5 ?) cette année, voire en 2020. Et les premières vidéos de gameplay donnent déjà le tourni, que ce soit en termes de réalisme et de mise en scène. Une histoire post-apocalyptique qui là encore pourrait mettre tout le monde d'accord et pourrait constituer la dernière œuvre forte des années PS4, comme l'avait fait le premier volet pour une PS3 en fin de vie.

Date de sortie : courant 2019-2020, sur PS4.