Animaux mignons, gaufre et gilet de sécurité… 230 nouveaux émojis dévoilés pour 2019

Le Consortium Unicode, chargé de la création et de la diffusion des émojis, a dévoilé cette semaine les nouveaux symboles qui seront bientôt disponibles pour agrémenter nos conversations.

Diffusée par le blog Emojipedia, la liste des émojis version 2019 a mis l’accent sur les différents types de couples. Hommes, femmes, sans genre et de toutes les couleurs, 70 nouvelles possibilités seront ajoutées.

230 new emojis coming to phones in 2019 https://t.co/40lHKWeBFj pic.twitter.com/GKGJvS1dJf

