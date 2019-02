Apple va récompenser l'adolescent de 14 ans qui a découvert la faille dans Facetime

La découverte de Grant Thompson, 14 ans, avait fait trembler de nombreux utilisateurs d'iPhone. Fin janvier, il s'était rendu compte d'une faille dans Facetime, une application d'appels vidéo.

En remerciement, Apple a annoncé qu'elle allait récompenser financièrement Grant et sa mère, Michele, sans toutefois révéler le montant de la récompense. En plus de cette prime, l'entreprise va également financer les études de l'adolescent, rapporte The Verge.

Le 19 janvier dernier, Grant, qui voulait organiser une partie du jeu en ligne Fortnite, appelle un ami via Facetime et s'aperçoit en ajoutant une autre personne à la conversation qu'il peut entendre le premier alors que celui-ci n'a pas encore décroché. Mais plus inquiétant encore, il découvre, qu'en ajoutant son propre numéro en balayant l'écran de l'application vers le haut, il peut écouter les conversations de ses interlocuteurs avant qu'ils ne décrochent.

VIDEO: Here is a video, recorded & sent to Apple by a 14 yr old & his mom, on JAN 23rd, alerting them to the dangerous #FaceTime bug, that has threatened the privacy of millions. I've removed sensitive / private info on behalf of the mother (an attorney), whom I just spoke to. pic.twitter.com/YIBKXEP3mI

— John H. Meyer (@BEASTMODE) 29 janvier 2019