Apex Legends cumule déjà 2 millions de joueurs simultanés

C’est le jeu star de ce début d’année. Avec plus de 25 millions de joueurs recensés une semaine après son lancement, Apex Legends, nouveau battle royale d’Electronic Arts, pourrait bien voler la vedette à l’intouchable Fortnite et ses 200 millions de joueurs recensés fin 2018.

Lancé à la surprise générale le 4 février dernier, ce titre gratuit a su créer le buzz auprès de la communauté de gamers, en offrant quelques nouveautés bienvenues dans ce genre naissant.

Surtout, le studio Respawn, auteur du jeu, annonce avoir atteint le seuil de 2 millions de joueurs simultanés. Un chiffre qui n'est pas anodin, puisqu'à titre de comparaison, le blockbuster Fifa 18 (encore Electronic Arts) avait atteint 1,7 million lors de son lancement en 2017. Apex Legends profite donc d'une montée en puissance significative, tandis que Fortnite faisait état d'une audience de 8,3 millions de joueurs réunis en même temps sur ses serveurs, fin novembre 2018.

Une donnée qui tient compte des versions Switch et surtout mobiles du jeu d'Epic Games, en plus des versions PC et consoles de salon (PS4 et Xbox One). De son côté, Apex Legends n'a pas encore été déployé sur les plates-formes iOS et Android, ni celle de Nintendo, il y a encore fort à parier qu'Apex puisse s'imposer comme le titre à suivre en 2019.

Tiré de l’univers des jeux Titanfall, où humain et robots géants s’entre-déchirent dans un futur cyberpunk, Apex invite jusqu’à vingt équipes de trois joueurs chacune à se battre à mort dans une arène assez vaste. Sa force est surtout d’offrir des personnages ayant chacun leur propre capacité, l’accent étant mis sur la coopération. Stratégique tout en restant fun, Apex Legends apporte d’excellentes idées au battle royale en s’inspirant de Hunger Games et d’Overwatch.

Prochaine étape pour le titre de Respawn : mars. Le studio a expliqué que ce mois de février était principalement consacré à faire découvrir le jeu au plus grand nombre, tout en ajustant bugs et capacité des serveur. Dès le mois prochain, le jeu devrait proposer sa première vraie saison, ainsi qu'une offre payante plus large, tout en conservant le modèle freemium, qui a fait le succès de Fortnite.

Apex Legends, Electronic Arts, sur PS4, Xbox One et PC.