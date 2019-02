Overwatch prend ses quartiers à Paris

Paris s'éveille. Le jeu vidéo multijoueur Overwatch vient de dévoiler ce mercredi 20 février une nouvelle carte où brille la ville lumière.

Alors que l'équipe Paris Eternal s'est illustrée le week-end dernier face à sa rivale britannique London Spitfire pour la reprise de la saison, la capitale française revient au centre de l'actualité e-sport cette semaine, grâce un niveau spécialement conçu à sa gloire.

La Tour Eiffel y trône bien sûr de toute sa stature, les immeubles hausmanniens y paradent, fleurs aux blacons, tandis qu'un cabaret entend rappeler l'ambiance nocturne de la capitale durant les années folles.

Cette toute nouvelle carte, jouable en mode assaut sur PC, PS4 et Xbox One, est désormais accessible à tous les joueurs. «Il s'agit d'une carte assez classique, avec deux point à capturer.

La difficulté se trouve au niveau du premier point, puisqu'il n'y a qu'un seul passage, obligeant l'équipe qui doit la protéger à réaliser un gros travail autour de la défense. Le second point à attaquer ou à défendre est quant à lui plus ouvert, à travers les rues de la ville», commente Damien Souville, alias HyP, de l'équipe Paris Eternal, qui rappelle que ce nouveau terrain de jeu parisien était «une surprise de la part de Blizzard».

Un clin d'œil pour remercier les gamers français de leur fidélité, assure-t-on chez Blizzard. Parallèlement, l'équipe parisienne officielle entend se distinguer cette année, après avoir pris ses marques lors de sa création en fin d'année dernière. L'équipe s'entraine six jours sur sept, à l'image des sportifs traditionnels.

«Cette aventure est un pari, soulignent Hyp aux côtés de Michael Dewit, general manager de l'équipe. Si nos rivaux sont aujourd'hui Londres et que New York a été incroyable l'an passé, notre plus gros ennemi reste nous-même. Mais notre équipe est jeune et sa force reste l'esprit de groupe. 2019 est une année de construction et nous visons le top 8.»