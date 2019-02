Fortnite lance sa World Cup 2019, avec une dotation de 100 millions de dollars

Fortnite continue de régner en maître sur les jeux multijoueur en ligne. Son éditeur, Epic Games, annonce ce vendredi 22 février, qu'il lance sa World Cup 2019, avec un cash prize de 100 millions de dollars, dont 3 millions (2,64 millions d'euros) qui seront reversés au joueur qui parviendra à reporter ce battle royale.

Il y a donc un millionnaire qui se cache parmi les meilleurs joueurs de Fortnite cette année. Les sessions de qualification seront ouvertes du 8 avril au 16 juin. Dix compétitions, ouvertes à tous les joueurs, seront donc organisées, afin de déterminer qui sont les cracks de ce jeu de tir phénomène. Et un million de dollars de dotations sera mis en jeu hebdomadairement. L'éditeur précise toutefois que seuls les gamers âgés de 13 ans ou plus pourront y participer, et souligne que les 13-17 ans, devront obtenir une autorisation parentale à cet effet.

Et pour celles et ceux qui pensent rejoindre le top 100, le week-end du 26 au 28 juillet sera à marquer au rouge dans leur calendrier. Puisqu'Epic les recevra à New York pour participer à la grande finale de ce tournoi international. Si le champion qui sera sacré, repartira avec un chèque de 3 millions de dollars, tous les autres challengers ne rentreront pas bedrouille, puisque chacun recevra au moins 50.000 dollars (environ 44.000 euros). Une première dans l'histoire de l'e-sport.

Pour compléter cette annonce, Epic Games précise que d'autres événements primés seront organisés le reste de l'année. L'éditeur ne semble donc pas prêt de lâcher son jeu phénomène. Le 2 février dernier, Fortnite a battu un nouveau record en rassemblant simultanément plus de 10,7 millions de joueurs. L'annonce de cette nouvelle compétition 2019 souligne également la volonté d'Epic Games d'occuper le terrain de l'e-sport, alors qu'Electronic Arts vient de lancer son propre battle royale : Apex Legends, qui a déjà été téléchargé plus de 25 millions de fois en moins d'une semaine. Un chiffre encourageant pour un début, mais encore loin de Fortnite et ses 200 millions de téléchargements revendiqués, fin novembre dernier.