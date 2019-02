Le nouveau patron de Nintendo en Amérique s'appelle Bowser

Ca ne s'invente pas. Le futur dirigeant de la branche américaine de Nintendo porte le nom de l'un des personnages les plus connus des jeux vidéos de l'entreprise : Bowser.

Doug Bowser, qui avait rejoint Nintendo en 2015 en provenance d'un autre éditeur de jeux vido, Eletronic Arts (EA), prendra ses fonctions le 15 avril prochain.

Il partage son patronyme avec l'un des grands ennemis de Mario (au même titre que Wario). Le personnage de Bowser, sorte de dragon doté d'une carapace de tortue est en effet présent depuis le premier jeu Mario Bros, dans lequel il affrontait le célèbre plombier à coups de boules de feu.

«Avec un nom comme Bowser, qui est mieux placé pour prendre les rênes de Nintendo», a déclaré l'actuel dirigeant de Nintendo Amérique, Reggie Fils-Aime.

Doug Bowser ne s'est pas privé de s'amuser de la situation, en postant une photo de lui déguisé sur Twitter.

Et de nombreux internautes ont réagi, Bowser devenant rapidement l'un des mots-clés les plus partagés sur le réseau social.

Why is everyone shocked Bowser is now in charge of Nintendo America? Look how passionate he is about playing games with fans pic.twitter.com/UiVLHqxMlL

— Mica Burton (@MicaBurton) 21 février 2019