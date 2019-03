Facebook pourrait lancer sa cryptomonnaie cet été

Le Bitcoin pourrait bientôt voir débarquer un concurrent de poids. Facebook s'apprêterait en effet à lancer sa propre cryptomonnaie, le «Facebook Coin», dès cet été.

La firme de Mark Zuckerberg travaillerait sur ce projet depuis mai 2018, et une équipe d'une cinquantaine d'ingénieurs aurait été embauchée pour cela. C'est l'ancien directeur de Facebook Messenger et de PayPal, David Marcus, qui dirigerait les recherches.

En décembre dernier, Bloomberg affirmait que la cryptomonnaie de Facebook serait un «stable coin», soit une cryptomonnaie dont le cours est indexé sur la valeur du dollar ou d'une autre monnaie nationale.

Révolutionner les transactions en ligne

Le Facebook Coin pourrait ainsi révolutionner la manière d'effectuer des transactions en ligne : on peut ainsi imaginer payer directement avec via WhatsApp, qui appartient à Facebook, ou via Messenger.

Certains analystes pensent même que, Facebook s'apprêtant à rassembler les messageries de Messenger, WhatsApp et Instagram, la cryptomonnaie pourrait être lancée sur cette nouvelle plateforme globale, touchant ainsi des milliards d'utilisateurs.

L'utilisation d'une cryptomonnaie pourrait permettre des paiements quasi instantanés, plus sûrs et moins chers pour les utilisateurs.

Si les cryptomonnaies ont eu mauvaise presse récemment en raison de la chute des cours du Bitcoin, entre autres, ces prochains mois pourraient ainsi les voir se démocratiser.

La messagerie Telegram avait ainsi annoncé le lancement prochain de sa propre cryptomonnaie. Il pourrait intervenir dans les prochaines semaines.