8 astuces pour que votre site web soit visible

Personne ne visite votre site web ? Pour booster sa visibilité, vous devez prendre les choses en main. Du SEO à l’Inbound marketing, voici 8 bonnes pratiques.

Publi-rédactionnel

La rentabilité de votre site web frôle le zéro pointé parce que personne ne le visite. Personne ne vous a jeté un sort : le problème, c’est votre stratégie de visibilité. Ou plutôt votre absence de stratégie.

Sur Internet, la visibilité est le nerf de la guerre. Que vous soyez une grande entreprise, une start-up ou un bloggeur amateur, vous avez le même objectif : attirer des internautes sur votre site web. L’ennui, c’est que vous avez peu de chances d’y parvenir. Avec 1,9 milliard de sites web dans le monde et 2 millions d’articles de blog publiés chaque jour, chacune de vos pages ressemble à une micro-aiguille dans une botte de foin aux proportions cosmiques. Le triste constat de la Toile, c’est que 91 % des sites n’enregistrent aucun trafic en provenance de Google – selon une étude menée par Ahrefs. Et que vous faites très certainement partie des perdants.

Que faire ? D’abord, relever la tête. Vous n’avez aucune raison de ne pas intégrer le « Club des 9 % » qui parade en tête des résultats de recherche. Ensuite, reprendre les choses en main. À condition d’adopter les bonnes pratiques et d’actionner les leviers pertinents du marketing digital, vous pouvez truster le Top 10 de Google en quelques mois et devenir la star d’Internet dans votre domaine d’activité. E-réputation, Inbound marketing, référencement naturel (Définition SEO)… On vous donne 8 préalables à mettre en place pour que votre site devienne LE lieu virtuel à la mode.

Proposez un site plaisant et pratique

Si votre site web ressemble encore à la page Yahoo ! version 1998, ne vous étonnez plus que les internautes le désertent. L’époque est à l’expérience utilisateur, une expression qu’il faut comprendre comme une obligation : si votre plateforme n’est pas ergonomique, agréable à l’œil et pratique à naviguer, vous pouvez dire adieu à votre objectif de visibilité. Et à vos lecteurs/prospects/clients. La preuve : 88 % des internautes ne reviennent jamais sur un site après une mauvaise expérience.

Optimisez votre site pour le référencement naturel (SEO)

Le référencement naturel désigne l’ensemble des méthodes et techniques permettant de positionner un site web dans les premiers résultats de Google. C’est une approche indispensable si vous voulez que vos pages soient vues, car 60 % des clics des internautes vont aux trois premiers liens organiques (= des liens obtenus gratuitement, en opposition aux liens payants issus de la publicité) et seule une personne sur quatre s’aventure à cliquer au-delà de la première page. En bref, sur Google, si vous n’êtes pas dans le Top 10… Vous n’êtes pas, tout court. Quant aux leviers du SEO, impossible de les résumer : il y en a près de 200, certains purement techniques, d’autres liés aux contenus (qu’il faut garnir de mots-clés pertinents inspirés des recherches des internautes), d’autres encore relatifs à la popularité de votre site sur la Toile.

Ciblez les internautes que vous voulez attirer

La planète compte 4 milliards d’internautes. À moins de vouloir faire passer Elon Musk pour le plus grand des modestes, vous ne pouvez pas espérer tous les attirer sur votre site web. Un choix s’impose : à qui vos contenus s’adressent-ils ? Et dans quel but exactement – vendre des produits ou des services ? Gonfler votre volume de visiteurs/mois ? Accroître votre réputation ? Inciter les prospects à pousser la porte de votre boutique ? Commencez par définir vos cibles avec précision pour développer un site et créer des contenus qui répondent à leurs besoins. C’est la condition sine qua non pour convaincre Google de vous placer dans les premiers résultats : plus vous êtes pertinent par rapport à votre cible, mieux vos pages sont positionnées.

Créez un blog et publiez du contenu régulièrement

Pour une entreprise ou une marque qui souhaite grimper dans les résultats de Google, le blog est le meilleur des raccourcis. Il permet de démontrer ses compétences et son expertise, de rassurer les prospects, de consolider la réputation et la crédibilité de l’enseigne, de se positionner comme un acteur sérieux dans son secteur d’activité, de se construire une communauté fidèle (notamment sur les réseaux sociaux à travers le partage des contenus) et, bien entendu, de gagner en visibilité sur Google à la faveur d’un bon référencement naturel.

Travaillez votre e-réputation

Warren Buffet a dit : « Il faut 20 ans pour construire une réputation, et cinq minutes pour la détruire ». Internet consolide chaque jour la réalité de cette affirmation : des réputations s’y défont en quelques publications. Or c’est aussi l’un des piliers sur lesquels Google appuie son algorithme de positionnement des pages web. Plus votre site est populaire, donc apprécié des internautes, mieux il est placé. À l’inverse, il suffit de pas grand-chose, un bad buzz ponctuel, pour que votre image de marque chute. Vous avez donc tout intérêt à travailler votre « e-réputation », notamment avec un mélange de SEO et d’Inbound marketing.

Pratiquez l’Inbound marketing

Ne soyez pas effrayés par le côté « tech » de l’expression. En fait, l’Inbound marketing, c’est tout bête : il s’agit d’une approche visant à attirer les consommateurs vers une entreprise ou une marque, plutôt que de pratiquer le marketing sortant – coups de téléphone à froid, publicités intrusives et autres méthodes caduques. Appliqué à la visibilité de votre site web, l’Inbound marketing consiste à jouer avec les paramètres qui vont permettre aux internautes de vous trouver par eux-mêmes (en tapant certains mots-clés, par exemple) et d’apprendre à vous connaître de façon naturelle. À noter que cette démarche Inbound fonctionne de pair avec le SEO. Pour en savoir plus, c’est sur cette page dédiée à l’Inbound marketing que ça se passe.

Variez les formats de vos contenus

N’espérez pas produire à un mouvement de foule en direction de votre site web simplement en publiant quelques articles de blog. Vous devez proposer aux internautes des contenus qui les intéressent et qui répondent à leurs attentes. Or à ce petit jeu, ce sont les vidéos qui remportent la palme : elles pourraient cumuler 80 % du trafic Internet mondial d’ici la fin de l’année, notamment sur les appareils mobiles. Autant dire que la vidéo n’est pas une option pour booster votre visibilité sur le web dans une optique Inbound marketing. En parallèle, d’autres formats commencent à prendre de l’importance : les infographies, les diaporamas, les webinars (des vidéos plus corporate), les podcasts…

Soyez présent sur les réseaux sociaux

Dernier préalable essentiel : votre présence sur les réseaux sociaux. Un indispensable pour booster la visibilité en ligne de votre site. Pour au moins trois raisons : d’une, les pages sociales apparaissent dans les résultats de Google quand un internaute tape le nom de votre entreprise/marque ou des personnalités qui la représentent. (Exercice pratique : si vous tapez Tim Cook, le patron d’Apple, son compte Twitter s’affiche en troisième position.) De deux, Google reconnaît du bout des lèvres que son algorithme prend en compte les signaux venus des réseaux sociaux en matière de popularité – et celle-ci est déterminante pour jouir d’un bon classement. De trois, enfin, la présence sociale fait partie des leviers incontournables de l’Inbound marketing. À bon entendeur…