Nintendo avait bel et bien un projet lié à la réalité virtuelle dans ses cartons. Un constat à prendre même au sens littéral, puisqu’un an après avoir lancé ses kits «Do it yourself» en carton avec le Nintendo Labo, la firme nippone récidivera le 12 avril prochain avec les VR Kit.

Des packs à monter soi-même, dont nous avons pu tester l’intérêt en avant-première. Pour l'heure quatre kits seront commercialisés. Le premier réunira l'ensemble des expériences VR avec un blaster (pour des jeux de tirs), une pédale dotée d'un éventail (pour un jeu de saut), un éléphant (dont la trompe servira à réaliser des sculptures en 3D), un appareil photo, un oiseau (pour simuler un vol libre). Enfin, les joueurs pourront aussi accéder au VR Plaza, un lieu réunissant 64 minijeux supplémentaires.

Un deuxième pack servira de starter pack comprenant le casque et un blaster et le VR Plaza. Enfin, deux autres kits permettront de compléter la gamme selon ses goûts.

Un kit pensé pour les 7 ans et plus

Premier constat, la société de Kyôtô a imaginé ces expériences DIY pour les plus jeunes. L’idée étant d’initier les enfants à la VR au gré d’un montage et de jeux distrayants et pensés pour de courtes sessions.

Si les casques coûtant plus chers (Oculus Rift, HTC Vive ou encore PSVR) sont déconseillés aux enfants, Nintendo propose ici un système agréé 7 ans et plus, plus simple et facile à retirer, puisque le casque ne s’attache jamais autour de la tête. A l'essai, l'objet est en effet facile à utiliser et se concentre autour d'expériences colorées et accessibles.

Des dizaines d’expériences en vue

Le kit principal permettra de découvrir plusieurs dizaines d’expériences, avec des jeux mettant en valeur chacun des accessoires, ainsi qu’un ensemble de 64 minijeux supplémentaires, dont certains ne se jouent qu’avec le casque VR et sans accessoires.

Lors de notre prise en main de ce kit, nous avons pu monter les fameuses lunettes de réalité virtuelle. A l’instar du Google Cardboard, celles de la Switch sont entièrement en carton et seule la partie intégrant les lentilles en verre sont habillées de plastique rigide. Comme sur les précédents kits Nintendo Labo, le montage reste très simple et l’écran de la Switch dispense les instructions de manière illustrée et claire.

Une fois monté, l’ensemble s’avère très rigide, avec un certain nombre de sécurités pour éviter que l’écran de la console ne glisse une fois intégré au boîtier VR. Petit détail, le capteur de luminosité de la Switch, situé en façade de l’écran, détecte automatiquement lorsqu’on insère la console dans le boîtier. Ce qui permet de faire basculer l’écran en mode VR. Celui-ci se divise alors en deux pour afficher une vue adéquate, calée sur les deux lentilles en verre et donner l'impression d'observer les objets en trois dimensions. Il est d'ailleurs à préciser, s'il en est besoin, qu'aucune expérience VR n'est prévue lorsque la console est reliée à un téléviseur.

Une immersion intéressante autour d’un écran HD limité

Au cour de cette prise en main, nous avons pu tester le kit Blaster. Celui-ci invite à jouer à l’équivalent du tir au pigeons des fêtes foraines, remplacés ici par des extra-terrestres. Armé d’un fusil-laser, il faudra faire face à une armée de blobs venus envahir notre planète. Très immersif, le jeu démontre surtout la capacité de la Switch à suivre les mouvements des joueurs.

On apprécie d'ailleurs le fait qu'aucune séance de calibrage ne soit nécessaire. Il suffit donc de porter le masque VR devant ses yeux pour lancer la partie. Sur les mouvements de tête rapide, on observe un léger flou lié au bougé, mais qui ne donne jamais de malaise. L'écran 720p de la Switch se prête au jeu VR, sans que cela ne soit gênant, le tout restant suffisamment précis pour se sentir impliquer dans l'expérience. Reste que notre essai (assez court) du jeu, ne nous a pas permis de tester l'usage de la VR sur Switch sur le long terme, pour avoir un avis tranché sur la question.

Place à la programmation

Autre point intéressant pour les génies de la programmation, le kit VR permettra de réaliser ses propres jeux. Comme pour les autres kits Nintendo Labo, un logiciel sera inclus pour coder et assembler ses idées et les voir prendre vie à 360 °. Reste que ce système, qui accompagne l'expérience DIY de ces kits, nécessite un excellent niveau dans le langage informatique. Mais les curieux pourront tout de même s'y aventurer, avec la possibilité de modifier, de manière relativement simple, les programmes des 64 minijeux disponibles.

Conclusion

Au final, cette première approche de la réalité virtuelle sur Switch s'est révélée concluante et surtout originale. Si beaucoup de mystère enveloppe encore la plupart des expériences, Nintendo a pensé son approche de manière ludique pour un jeune public encore oublié par les principaux acteurs de la VR. Les différents kits, à monter soi-même, s'inscrivent dans la veine créative des précédents Nintendo Labo lancés l'an passé et la portabilité de la console semble ici exploitée de manière intelligente.

Il faudra attendre encore jusqu'au 12 avril pour découvrir en détail cette nouvelle offre. Si les tarifs n'ont pas encore été communiqués par Nintendo, certains web-marchands annoncent un prix de 69,90 euros pour le kit principal, et 34,99 euros pour le kit de base (casque + blaster).

Nintendo Labo VR Kit, Nintendo, exclusivement sur Switch.