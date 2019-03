Apple TV+ : Apple présente son service de streaming exclusif... avec un parterre de stars hollywoodiennes

Google a YouTube, Amazon propose Prime Video et Twitch et Facebook mise sur les contenus partagés par sa communauté, il n'en fallait pas plus à Apple, en tant que GAFA, pour se positionner enfin sur une vraie plate-forme vidéo propriétaire.

Dans la lignée d'Apple Music, la société de Tim Cook vient de présenter ce lundi 25 mars Apple TV+. Annoncé pour l'automne, ce nouveau service permettra d'accéder à des films, séries et documentaires originaux et exclusifs, à la manière de Netflix, Prime Video, OCS ou encore Canal+.

Steven Spielberg, J.J. Abrams, Ron Howard, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell... ont défilé sur la scène du Steve Jobs Theater à Cupertino. Tous ont présenté des projets différents sur lesquels ils travaillent actuellement pour cette plate-forme.

Autre coup de poker dévoilé à la dernière minute par Apple, la présence d'Oprah Winfrey. Reine de l'audimat et papesse de la TV américaine, la star a annoncé rejoindre Apple dans son aventure.

Il convient de rappeler qu'Apple n'est pas à son coup d'essai pour pénétrer le business du cinéma et de la télévision, notamment par le biais de sa gamme Apple TV, dont le premier modèle a été commercialisé en 2007. Dès les années 2000, Steve Jobs (1955-2011), ancien patron icônique de la firme à la pomme, s'était penché sur la question et il passa également ses derniers mois à imaginer un moyen de «révolutionner l'usage de la TV», affirme le site amércain Recode. Depuis, les médias spécialisés ont longtemps fantasmé les projets de la société de Cupertino et son ambition d'offrir un contenu inédit dans ce domaine.