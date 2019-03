Simplifiez votre quotidien avec l’ARCHOS HELLO

Dessiné par les équipes de design d’ARCHOS à Paris, HELLO est l’assistant parfait du quotidien.

Ce dernier est disponible en 3 tailles d’écran différentes : 5’’ 7’’ et 10’’. Pour chaque taille l’appareil dispose d’un affichage haute définition et d’une enceinte qui produit un son clair et puissant. Ils disposent également de toute la connectivité Wifi, Bluetooth afin de profiter au maximum de votre multimédia.

Fonctionnant sous Android 8.1, ARCHOS HELLO vous assistera dans vos nombreuses activités à la maison. Son fonctionnement est assez simple car il suffit d’activer l’écoute avec la phrase «OK GOOGLE» et ensuite d’énoncer sa requête.

Ainsi vous pourrez lui posez toutes vos questions, piloter vos objets connectés et grâce à sa caméra vous pourrez passer des appels vidéo à vos amis et votre famille.

Véritable compagnon du quotidien ARCHOS HELLO est idéal pour recevoir et passer des appels vidéo, envoyer des messages, écouter de la musique, s’informer sur les dernières actualités, la circulation ou encore la météo.

Quelques exemples de requête acceptées par l’ARCHOS Hello :

«Quelle est la météo aujourd’hui ?»

«Appelle maman en vidéo»

«Allume la lumière du salon»

«Joue ma dernière série Netflix»

Grâce à son environnement Android ARCHOS Hello est compatible avec les meilleures applications telles que Deezer, Spotify, Youtube, Instagram, Facebook ou encore Netflix.

Archos Hello diffuse sur votre télé connectée vos musiques, photos ou encore vidéo. ARCHOS Hello pilote aussi tous vos objets connectés compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa : lumières, radiateurs, volets, prises électriques, caméra de surveillances, tout est pilotable à la voix.

Hello 5 en plus de son format radio réveil embarque une technologie de recharge sans fil. Posez votre smartphone sur sa base pour recharger ce dernier.

La gamme ARCHOS HELLO est disponible dès à présent à partir de 129€.