Amazon Echo Show : on a testé l’assistant vidéo sous Alexa

C'est un objet high-tech hybride qui pourrait bien trouver sa place rapidement dans les foyers. A la fois assistant vocal, enceinte musicale, téléviseur d'appoint, lecteur de livre audio, radio connectée, visiophone, concentrateur d'objets domotique et guide pour cuisiner pas-à-pas, le nouvel Echo Show est disponible ce mercredi 27 mars.

Amazon complète donc sa gamme d'objets maisons compatibles avec Alexa. Un produit que nous avons pu tester en avant-première et qui possède des arguments intéressants pour séduire le grand public, pour un prix de lancement affiché à 229,99 euros.

Alors que les précédents produits de la gamme se concentraient sur le son, à l'exception du petit réveil Echo Spot, cet Echo Show est donc le premier à combiner un écran tactile à un système sonore pour utiliser toutes les fonctionnalités d'Alexa.

Surtout, l'objet s'adresse aux abonnés Prime d'Amazon, puisqu'il permet d'écouter de la musique en streaming, via Prime Music, et de voir ses films et séries tirés de la plate-forme Prime Video. Une donnée à prendre en compte lors de la première mise en route de l'appareil.

Ici nul besoin d'avoir une application spéciale, tout se fait via l'écran tactile. Une fois connecté à Internet, il suffit de le jumeler avec son compte Amazon et de suivre les instructions affichées pas à pas.

Une belle présence sonore

Derrière son écran de 10 pouces (25,4 cm) de diagonale en façade, Amazon n'a pas négligé l'équipement audio de son dernier appareil. On trouve ainsi un caisson de basse central et deux drivers placés de part et d'autre de l'objet pour offrir un son plus ample. Et a l'essai, il s'agit du point fort de cet Echo Show, qui profite d'une belle présence sonore compte tenu de sa taille relativement compacte. Placé contre un mur, par exemple, le son arrière profite de la réverbération pour se faire entendre dans une pièce. S'il ne prétend pas remplacer une chaîne stéréo, son équipement s'inscrit dans un bon complément.

Un écran tactile complémentaire

Côté vidéo, Amazon choisi de rester sur un écran HD de 10 pouces. Un format standard au regard des tablettes du marché dont il s'inspire. Celui-ci affiche donc diverses informations dans son mode «veille», comme la météo, les infos du moment, les résultats d'un match de foot et des suggestions d'interactions avec Alexa. A noter, l'objet affiche également systématiquement la phrase que l'on dicte à Alexa, ainsi que les réponses de cette IA, en complément des interactions audio.

Surtout, l'objet ambitionne de devenir une petite TV d'appoint, qui permet de regarder les flash infos de certaines chaînes, mais aussi d'accéder aux contenus de Prime Video. Il suffit de lui dicter le nom d'une série de son catalogue, «Alexa lance Jack Ryan», et celle-ci est diffusée automatiquement. Si l'image reste propre et accompagnée d'un son flatteur, celle-ci aurait gagné, selon nous, à avoir un écran Full HD. Reste que l'objet rempli son rôle pour un divertissement complet.

Des interactions y compris pour cuisiner

Il convient de préciser que l'Echo Show n'est pas une vraie tablette, puisque celui-ci ne permet pas de télécharger diverses applications, comme c'est le cas sur les tablettes Fire HD du géant de l'e-commerce.

Tous les services proposés sont ceux compatibles avec l'assistante vocale Alexa. Amazon explique que plus de 1.200 fonctionnalités différentes sont déjà disponibles. De la lecture d'un livre audio, via Audible à l'affichage des dernières news.

Cet objet prend tout son sens lorsqu'il intègre une cuisine. Amazon a en effet imaginé un produit familial, mais aussi propre à aider ses propritétaires. Il est ainsi possible de préparer des plats à partir de recettes directements proposées et dictées pas à pas par Alexa.

Elaboré avec Marmiton, ce service gratuit invite à dire à l'IA le nom d'une recette et le nombre de personnes qui la dégusteront. Celle-ci va alors indiquer les ingrédients en suivant les proportions nécessaires et va afficher sur son écran les conseils de réalisation, pour chacune des étapes nécessaires.

Des appels vidéo mains libres

Parallèlement, Amazon a annoncé que Skype sera bien disponible sur son appareil, afin de passer des appels vidéo. Une caméra HD de 5 Mpixels est ainsi logée au milieu de ses huit micros afin d'échanger en visioconférence. Il est ainsi possible de lancer ces appels vidéo à la voix, sans avoir à interagir avec son écran. Nous n'avons toutefois pas pu tester cette fonctionnalité.

Un concentrateur d'objets pour la domotique

Enfin, cet Echo Show intègre une fonction intéressante, puisqu'Amazon a implémenté un concentrateur Zigbee qui permet d'en faire un hub pour tous les objets domotique compatibles avec de système sans fil.

Ainsi, les ampoules connectées, les capteurs de présences, les systèmes de chauffages ou encore les volets roulants peuvent y être raccordés, avec la possiblité d'interagir avec à la voix. Un petit plus intéressant qui va de paire avec la vocation de ce produit central du foyer.

Conclusion

Avec l'Echo Show, l'Amazon offre une nouvelle dimension aux assistants vocaux, avec un appareil tout-en-un, propre à afficher des fonctionnalités pratiques au sein du foyer. Surtout, le géant de l'e-commerce lance le premier produit de ce type en France, alors que Google et Facebook en commercialisent également, mais seulement sur le territoire américain.

Echo Show, Amazon, 229,99 euros, disponible en noir et blanc.