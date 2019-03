Apple Watch : la fonction électrocardiogramme enfin en France

Une Apple Watch plus à l'écoute du cœur et de notre santé. La firme de Cupertino vient d'activer une nouvelle fonction pour les possesseurs de sa montre connectée. Celle-ci est désormais capable de réaliser un véritable électrocardiogramme.

Déjà effective aux Etats-Unis, l'appli ECG est maintenant disponible en France, après avoir reçue les validations européennes autour des dispositifs médicaux. Celle-ci va permettre de détecter les signes de fibrillation auriculaire -une forme d'arythmie cardiaque- et conseiller d'aller consulter un professionnel de la santé (médecin, cardiologue...).

En préambule de l'usage de cette application, Apple rappelle qu'il ne s'agit pas d'un dispositif permettant de prévenir une éventuelle crise cardiaque. L'application recommande d'ailleurs aux utilisateurs, qui craignent d'être en situation de crise, d'appeler les secours sans attendre.

Cette fonction n'est donc pensée que pour permettre à la montre de mesurer le rythme cardiaque et surtout les intervalles entre chaque battement de cœur. En réalisant un ECG, elle va ainsi vérifier la régularité du rythme cardiaque pour déceler un éventuel problème.

Si Apple ne prétend pas ici remplacer un diagnostic médical plus poussé, les résultats communiqués par la montre s'avèrent pertinents. Afin de faire valider son dispositif, la firme de Cupertino a mené une étude sur un panel de «2.300 personnes et de 500 sujets pour lesquels une fibrillation auriculaire avait été diagnostiquée». Il en résulte que : «sur les participants qui portaient en même temps une Apple Watch et des électrodes ECG, près de 80 % ont reçu la notification et une validation de fibrillation auriculaire des électrodes contre 98 % pour les autres types d’arythmie notables», explique Apple.

Disponible sur toutes les Apple Watch par le biais d'une mise à jour, l'appli ECG s'avère aussi plus précise sur les éditions estampillées Series 4. Si la montre est glissée autour du poignet gauche, l'appli invitera à poser le bout de son index de la main droite sur la couronne digitale de ce modèle, de sorte que l'objet envoie un microcourant électrique qui traversera le corps. Durant 30 secondes, l'app ECG va réaliser un électrocardiogramme précis qui peut ensuite être exporté en pdf, pour l'imprimer ou l'envoyer par mail à professionnel de la santé.

Un problème fréquent chez les plus de 60 ans

En cas d'arythmie détectée par l'application, la montre va notifier son porteur par un court message l'invitant à consulter. Si la fibrillation auriculaire peut intervenir à tout âge, il convient de rappeler que ce type d'arythmie est plus fréquente chez les plus de 60 ans. Selon le ministère de la Santé, environ 10 % des personnes de plus de 80 ans et plus en souffrent.