Le clavier Corsair K83 Wireless, le meilleur ami du salon

Un canapé, un téléviseur et… un clavier, bien sûr. Le nouveau modèle sans fil de Corsair s'invite dans le salon, avec une petite touche d'élégance en plus.

Le K83 Wireless dispose en effet de sérieux atouts pour séduire les amateurs de high-tech et notamment de jeu vidéo. Ceux qui ont décidé de remplacer leur console de jeu par un PC puissant - ils sont de plus en plus nombreux - sont particulièrement concernés.

une finition de haut niveau

Du point de vue de la fabrication, l'appareil séduit. Sa finition en métal brossé le distingue de la concurrence, où le plastique est très souvent la norme. En outre, il est doté d'un rétro-éclairage discret et efficace, ainsi que d'un tout petit joystick, qui facilite la navigation dans les menus.

Il est aussi doté, sur sa droite, d'un pavé tactile compatible avec les gestes à quatre doigts réalisables dans Windows 10. A l'arrière, plus surprenant, on trouve des touches permettant de simuler les clics droit et gauche de la souris. Bien vu.

Grâce à ce nouveau clavier, comme le montre cette petite vidéo, il est également ultra-facile de contrôler son PC, quel que soit l'usage envisagé, mais pas seulement. Il est en effet possible de le connecter à un téléviseur intelligent compatible, ou à d’autres appareils, soit avec la technologie sans fil 2,4 GHz ou via le Bluetooth.

DES DETAILS QUI FONT MOUCHE

Pour naviguer sur le Web, regarder des séries, écouter de la musique, c'est un compagnon vraiment facile à vivre. Il permet par exemple de gérer très facilement le volume sonore grâce à une molette en métal très agréable au toucher. Une petite attention que l'on ne trouve habituellement que sur les claviers de bureau haut de gamme.

Evidemment, cette excellence n'est pas donnée, puisque le K83 Wireless est vendu environ 130 euros. Mais pour ce prix, il est également doté d'une batterie rechargeable par USB (40 heures d'autonomie annoncée), et d'un chiffrement sans fil 128 bits (pour empêcher l'espionnage de la frappe via la technologie sans fil).

K83 Wireless, Corsair, 129,99 euros.