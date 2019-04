Google Arts & Culture retrace le Big Bang en réalité augmentée

De l'infiniment petit à l'infiniment grand, Google entend explorer l'espace autrement. La division Arts & Culture du géant du numérique vient de mettre à disposition plusieurs milliers d'archives pour découvrir l'histoire des inventions avec Once Upon a Try. Il est même possible de revivre le Big Bang grâce à la réalité augmentée.

Entamé en 2011, le travail de forçat des équipes de Google Arts & Culture dépasse les arts picturaux pour s'intéresser à toutes les formes de créativités de l'humanité, y compris les travaux menés par les scientifiques.

Des observations du téléscope Hubble à l'exploration à 360° de la navette spatiale Discovery, en passant par le regard posé par les premiers astronomes vers la voûte céleste, Google se lance dernièrement sur la piste aux étoiles, aux côtés d'astronautes et de physiciens.

Alors que cette plate-forme propose déjà des visites virtuelles de musées internationaux, et que l'appli Art Selfie permet de savoir à quel portrait de grand peintre ressemble-t-on, l'équipe d'Arts & Culture, basée à Paris, vient de franchir un nouveau pas avec l'appli Big Bang AR.

Téléchargeable gratuitement sur Android et iOS, celle-ci invite à revivre la petite étincelle qui donna vie à l'univers, ses galaxies, ses étoiles et ses planètes, il y a plus de 13,8 milliards d'années, afin d'en comprendre les rouages.

Narrée par la comédienne britannique Tilda Swinton (Doctor Strange, Le Monde de Narnia...) - la VOST FR est disponible-, l'histoire de ce modèle cosmologique se dévoile et permet de mieux appréhender l'expansion de l'univers, grâce à ses modèles tout en 3D.

Plus de 127.000 images historiques

Outre cette appli pédagogique, Google Arts & Culture donne à explorer le monde et ses découvertes à travers Once Upon A Try. Qui a inventé la brosse à dents ? Pourquoi le cheeseburger aurait pu ne jamais être créé ? Que voient les satellites ? Le site recense plusieurs centaines de questions et livre divers articles sur les héros et les héroïnes de l'Histoire qui ont bouleversé notre quotidien à travers 127.000 images.

Un focus particulier a notamment été apporté autour de la conquête spatiale, avec de nombreux documents partagés par la NASA, le CERN et la Station spatiale internationale.