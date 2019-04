Comment visiter virtuellement Notre-Dame de Paris

Ravagée par les flammes lundi 15 avril, Notre-Dame de Paris ne se laissera pas visiter avant plusieurs années, voire décennies. Reste que la réalité virtuelle, les photos et vidéos immersives à 360°, la numérisation de certains chefs-d'œuvres et même un jeu vidéo témoignent de la splendeur de la cathédrale avant sa destruction.

Un documentaire en réalité virtuelle

Publié sur Youtube le 28 février dernier, le documentaire Qui est l'homme derrière Notre-Dame ? permet de plonger en réalité virtuelle dans le plus bel édifice gothique au monde. Le prêtre Patrick Chauvet sert de guide en ces lieux qu'il est possible d'admirer en 3D. Réalisé par le média Targo, spécialisé dans les vidéo VR, ce documentaire instructif narre sur 8 minutes et à 360° l'histoire du site, avec ses passages impressionnants en haut du clocher ou au cœur d'une messe.

Surtout, Patrick Chauvet indique dans ce documentaire que les projets de rénovation avançaient à petits pas et qu'il fallait réunir quelques 60 millions d'euros pour les mener à bien.

A noter, s'il est possible de visionner le documentaire via la viédo YouTube 360, que celui-ci est également visionnable sur des casque de réalité virtuelle pour plus d'immersion, notamment Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive, Google Daydream, PlayStation VR et Pico VR.

Une visite virtuelle avec 360Visio

Le site 360Visio, spécialisé dans les visites virtuelles de monuments et lieux d'exception, propose sur sa page Facebook d'admirer les intérieurs de cet emblème de la capitale. Monument le plus parcouru d'Europe, avec 13 millions de visiteurs en moyenne par an, il possédait en son sein des pièces rares ou uniques, comme ces mays, des tableaux offerts à la cathédrale tous les 1ers mai, de manière régulière entre 1630 et 1707, par la corporation des orfèvres, en hommage à la Vierge Marie.

Des archives sur Google Arts & Culture

Le travail d'archivage et de numérisation d'œuvres des plus grands musées et monuments au monde mené par les équipes de Google Arts & Culture a permis d'archiver plus d'une centaines de dessins, croquis et photos anciennes de la cathédrale.

Sur la frise chronologique proposée sur son site, Google permet de voir notamment des dessins datant du XVIIe siècle et même un sceau de la reine Isabelle de Hainaut (1170-1190) présent dans la cathédrale dont la première pierre fut posée en 1163.

La cathédrale sous la Révolution dans le jeu Assassin's Creed United

Les jeux vidéo aussi ont su apporter leur pierre au souvenir de Notre-Dame. Le plus bel exemple reste Assassin's Creed United, publié par Ubisoft. Au cœur du Paris révolutionnaire, on peut escalader à loisir le monument, depuis son parvis peuplé de sans-culottes jusqu'en haut de ses deux tours à 69 mètres. Le bâtiment d'alors dominait la capitale de toute sa splendeur et donnait à admirer Paris, comme jamais.