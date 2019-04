Vers la fin du compteur de likes sur Instagram ?

Instagram se prépare-t-il à une révolution ? Le réseau social teste actuellement une nouvelle version dans laquelle le compteur de likes serait désormais masqué.

C’est l’experte en sécurité et ingénierie Jane Manchun Wong qui a découvert ce test en étudiant le code de l’application.

Dans une photo publiée par la spécialiste sur Twitter, on découvre en effet que le nombre de likes, qui apparait normalement sous une photo, est invisible. A la place, Instagram indique que la publication a été aimée par un utilisateur et «par d’autres» sans en préciser le nombre exact.

Instagram is testing hiding like count from audiences,





as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 avril 2019