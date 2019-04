Les jeux vidéo à ne pas rater au printemps

Les jeux nouveaux sont arrivés. Comme d'habitude, la période qui suit Noël a été assez calme. Depuis le début du printemps, les affaires ont repris à un rythme soutenu, pour le plus grand plaisir des gamers, que ce soit sur consoles ou sur PC.

DAYS GONE

Impossible de commencer cette liste sans citer Days Gone. Cette exclusivité PS4, très attendue depuis son annonce lors de l'E3 2016, avait donné quelques frayeurs aux amateurs, tant le développement a duré. Finalement, la qualité est au rendez-vous. Le scénario ne brille pas par son originalité, certes, mais le titre multiplie les bonnes idées, notamment au niveau de la liberté d'action. On incarne Deacon St John, un ex-biker plongé dans un monde post-apocalyptique où les mutants évoluent en hordes de plusieurs dizaines d'individus. Emotionnellement, on est loin de The Last of Us, mais le sentiment d'oppression du joueur est superbement restranscrit. Une belle réussite.

MORTAL KOMBAT 11

Autre grosse sortie du mois : le onzième épisode de la saga Mortal Kombat, qui est arrivé sur consoles et PC. La dernière version du jeu de baston, en 2015, avait déçu, et les développeurs avaient plus que jamais la pression. Ils ont rempli leur mission avec talent, puisque cet opus est unanimement salué. L'ultra-violence est, évidemment, toujours de mise, avec les fameuses «fatalities». Mais le jeu va beaucoup plus loin, avec des possibilités de customisation des personnages assez énormes. Une rareté notable dans un jeu de combat, qui rappelle un peu le monde des RPG, auquel s'ajoute un mode histoire très réussi.

WORLD WAR Z

Encore des zombies ? Oui ! Même si les joueurs commencent un peu à saturer, World War Z, édité par Focus tire bien son épingle du jeu. Il mise en particulier sur un mode coopératif très efficace qui permet de jouer jusqu'à trois amis en même temps et sur une multitude de modes de jeu.

Ce ne sera pas de trop, pour faire face aux montagnes de créatures prêtes à déferler. Ceux qui ont vu le film avec Brad Pitt, tiré du même roman, savent très bien de quoi je parle. Le succès est en tout cas au rendez-vous, puisqu'un million d'exemplaires ont été écoulés en à peine une semaine. Et, petit plus, le jeu est vendu moins de 40 euros, ce qui le rend d'autant plus attractif.

CUPHEAD

Un an et demi après sa sortie sur PC et Xbox One, le génialissime Cuphead arrive sur la Switch de Nintendo. Derrière son apparence enfantine, ce jeu de plate-forme se révèle d'une difficulté démoniaque. Et, on s'en doutait, son gameplay est parfait pour la portable. Le portage est quasiment parfait, sans ralentissement, et les couleurs sont toujours aussi éclatantes. C'est simple, ce run n' gun doit absolument faire partie de votre ludothèque Switch. Mais ça ne le rendra pas plus facile pour autant. Arrachage de cheveux en perspective.

TROPICO 6

La vie de dictateur n'est pas de tout repos, comme le prouve depuis des années la saga Tropico. Elle a fait son grand retour, dans un sixième épisode, il y a quelques semaines, après cinq ans d'absence et El Presidente a plus que jamais du pain sur la planche. Cette fois-ci, votre territoire ne se limite plus à une seule île. Les développeurs des studios Kalypso vous laissent désormais gérer tout un archipel, qu'il faudra relier via des ponts, notamment. Ensuite, c'est à vous d'actionner les bons leviers, même les plus moralement discutables, pour rester au pouvoir, Au final, c'est un challenge totalement jouissif, de gérer une république bananière.