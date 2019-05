Mark Zuckerberg invente une «boîte à sommeil» pour son épouse

Mark Zuckerberg a encore de la ressource. Samedi 27 avril, le patron de Facebook a présenté sa dernière invention, une «sleep box» dont le but est d'améliorer le sommeil de son épouse Priscilla.

«Depuis que nous avons des enfants, Priscilla a du mal à dormir toute la nuit», a raconté «Zuck» sur Instagram. «Elle se réveille et vérifie l'heure sur son téléphone pour savoir si les enfants vont bientôt se réveiller, mais ensuite, savoir l'heure qu'il est la stresse et elle ne peut pas se rendormir».

Il a alors mis au point un petit appareil qui ressemble à une boîte en bois, qu'il a baptisé la «sleep box». «Il est posé sur sa table de nuit et entre 6 et 7h, il émet une petite lumière - assez visible pour que, si elle la voit, elle sache que c'est le bon moment pour l'un de nous deux d'aller chercher les enfants, mais assez faible pour que la lumière ne la réveille pas si elle dort encore», explique-t-il. «Et comme il ne montre pas l'heure, si elle se réveille au milieu de la nuit, elle sait qu'elle peut se rendormir sans s'inquiéter de l'heure qu'il est».

La première d'une longue série ?

Le petit boîtier fait déjà la fierté du PDG de Facebook, père de deux jeunes enfants. «En tant qu'ingénieur, construire un appareil pour aider ma partenaire à mieux dormir est l'une des meilleures façons d'exprimer mon amour et ma gratitude», a-t-il déclaré sur Instagram.

Mais l'homme d'affaire qui sommeille en lui a déjà d'autres idées derrière la tête : «Jusqu'à présent, cela a mieux fonctionné que prévu et elle peut désormais dormir toute la nuit», s'est félicité Mark Zuckerberg, avant d'ajouter qu'il présentait cette invention «au cas où un autre entrepreneur voudrait s'en charger et construire des 'boîtes de sommeil' pour plus de personnes !»