La machine à laver dans la salle de bains ou la cuisine ? Twitter se déchire

Sous l'évier ou près du lavabo ? L'endroit où il faut placer son lave-linge n'a rien d'anodin. Depuis quelques jours, un débat bouillant - dont Twitter a le secret - est né.

Tout est parti d'un message anodin, publié en milieu de semaine dernière, par une certaine Melis, installée en Allemagne : «Ici, c'est totalement normal de mettre la machine à laver dans la salle de bains et pas dans la cuisine, où elle n'a rien à faire».

In Germany it‘s the MOST NORMAL thing that washing machines are placed in bathrooms and not in the kitchen where it definitely doesn‘t belong???? IM- pic.twitter.com/s5evTPwgap — melis (@biebersgrills) May 29, 2019

Le réseau social s'est ensuite enflammé. Le message initial a ainsi été liké 56 000 fois et retweeté à 13 000 reprises. Un succès étonnant, mais le sujet divise beaucoup, surtout en fonction du pays d'origine.

Sur le continent européen, la salle de bains semble être le choix le plus logique, selon les Twittos, qu'ils soient français, espagnols ou roumains.

Le ROYAUME-UNI MÈNE LA RÉVOLTE

Mais une certaine Nasas Buteras a ainsi démontré une nouvelle fois que le Royaume-Uni aimait bien faire cavalier seul : «En Grande-Bretagne, c'est la cuisine ou rien, à moins d'être très riche».

Unless you are rich in the uk, it’s in the kitchen whether you like it or not. — mal ⎊ (@nasasbuteras) May 29, 2019

LA BUANDERIE S'INVITE DANS LE DÉBAT

Evidemment, quelques Américains et Canadiens, habitués aux grands espaces, ont pris part au débat, en faisant part de leur incompréhension. Pour eux, point de salut hors d'une buanderie séparée, où l'on peut installer le lave-linge et le sèche linge en toute tranquillité.

C'est aussi à ce moment-là que quelques Philippins et Mexicains se sont distingués en expliquant que le lave-linge pouvait aussi être installé à l'extérieur des logements. Le succès a été, il faut l'avouer, mitigé chez les Suédois, Norvégiens et Polonais, qui n'ont certainement pas envie de récupérer leurs affaires mouillées par -20 °C.