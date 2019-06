Google devient, sans le vouloir, une plateforme de téléchargement illégal

Une simple requête sur Google permet d'avoir accès, gratuitement, à plusieurs liens de visionnage et de téléchargement de nombreux films.

Cette «faille» a été relevée par le spécialiste du numérique Tristan Mendès France avant d'être relayée par BFMTV. Il suffit de taper «Google Drive» suivi du nom d'un film dans le moteur de recherche pour se voir proposer des liens vers un lecteur vidéo affichant le film désiré. Si tous les films ne sont pas répertoriés, Tristan Mendès France indique notamment la présence de gros «blockbusters».

Alors que de nombreuses plateformes de téléchargement illégal ont fermé ces dernières années, les pirates se sont donc rabattus sur la plateforme de partage de fichiers de Google. Offant ainsi un nouveau casse-tête au géant américain. En France, le téléchargement illégal est puni de 1500 euros d'amende par la loi Hadopi.

