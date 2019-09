Les meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants

Choix complexe autant que déroutant, l'achat d'un ordinateur portable est pourtant l'une des dépenses incontournables pour les étudiants qui préparent leur rentrée. S'il est fortement conseillé de rester à l'affût des bonnes affaires proposées sur Internet et les grandes enseignes de l'électronique, voici notre sélection des PC et Mac dernier cri pour celles et ceux qui veulent investir selon leurs besoins.

Les prix indiqués sont ceux conseillés par les constructeurs et ne tiennent pas compte des variations tarifiaires.

pour la bureautique

Pensé pour supporter tranquillement Windows 10 et ses suites de logiciels (Office 365...), mais aussi pour offrir une expérience multimedia agréable, la version 2019 de l'Inspiron 13 5000 de Dell offre un rapport qualité-prix intéressant. Proposé à partir de 600 euros (en fonction de la configuration retenue), ce modèle compact est doté d'un écran de 13,3 pouces (env. 33 cm). Il se veut très léger (1,18 kilo), mais n'en n'oublie pas de proposer des finitions intéressantes, en aluminium, compte tenu de son tarif. Le clavier et son trackpad sont bien intégrés et profitent d'un usage silencieux, pour ne pas troubler ses voisins de bibliothèque.

Peu puissant dans sa version de base, intégrant un disque SSD de 128 Go et une mémoire vive de 4 Go, nous vous conseillons toutefois d'opter plutôt pour une version à 749 euros (selon votre budget), déjà plus intéressante en passant à 256 Go et 8 Go de Ram. Celui-ci se montrera alors plus à l'aise pour une utilisation prolongée, y compris pour un usage vidéo et photo. Le tout reste de très bonne facture.

Inspiron 13 5000, Dell, à partir de 599 euros.

POUR les pros de l'élégance

HP propose régulièrement des ordinateurs performants, mais n'oublie pas pour autant l'aspect esthétique. Son dernier bébé le spectre Folio 13, ne déroge pas à la règle. Comme son nom l'indique, c'est un portable doté d'un écran 13 pouces, qui se distingue grâce à une élégance rare. Il est en effet équipé d'une housse en véritable cuir brun cognac, particulièrement adaptée à l'univers professionnel.

Utilisable en mode classique ou en mode tablette, il fait parfaitement le job aussi sur le plan technique. Avec son processeur Intel i7-8500Y à basse consommation et ses 16 Go de Ram, c'est une très bonne machine pour un usage bureautique ou pour effectuer de la retouche photo.

Son autonomie d'environ 20 heures le classe aussi dans le haut du panier, et en fait un allié de choc pour les longues sessions au bureau, que l'on prolongera par un film pour se détendre une fois rentré à la maison. En revanche, et même si son tarif est plutôt élevé, il ne faudra pas trop lui en demander en matière de jeu.

Spectre Folio 13, HP, à partir de 2.199 euros.

Pour les SÉRiEvores et les cinéphiles

Valeur sûre parmi les gammes d'ordinateurs portables, le MacBook Air a connu un lifting bienvenu fin 2018. Pour cette rentrée 2019, Apple met à jour les composants internes de son ultraportable et en profite pour réduire son prix. S'il reste plus cher que la moyenne, comparé à la puissance proposée sur les PC sous Windows 10 à prix équivalents, le MacBook Air offre une qualité de finition intéressante : châssis en aluminium recyclé, clavier sliencieux, trackpad précis et bien pensé, son stéréo agréable, ainsi qu'un lecteur d'empreintes.

Surtout, l'ajout d'un écran Retina (enfin !) de 13,3 pouces de diagonale (env. 33 cm) lui permet d'afficher des couleurs flatteuses et un rendu qui l'est tout autant, idéal pour celles et ceux qui recherchent une image impeccable pour suivre séries et films dans leur logement étudiant. Un bel équipement pour un poids de 1,25 kilo sur la balance.

Petit plus non négligeable, dans le cadre d'une promotion «rentrée des classes», Apple offre un casque Beats sans fil Studio 3 pour tout achat d'un MacBook Air. Une offre accessible sur justificatif pour les étudiants.

MacBook Air 2019, Apple, à partir de 1.249 euros.

Pour les gamers exigeants

Pour les mordus du gaming qui ne jurent que par des performances impressionnantes pour s'adonner aux derniers jeux du moment, il faudra s'orienter notamment vers la marque Razer et son Blade 15 de 2019. Si le budget est conséquent (à partir de 1.500 euros), le produit ne se moque pas de l'acheteur et se targue d'être «l'ordinateur portable de jeu de 15,6 pouces (env. 39 cm) le plus fin du monde», avec une épaisseur de seulement 1,78 cm pour un poids de 2,04 kilos.

La finition tout en aluminium est ici irréprochable et digne d'un produit Apple. Très compact, son châssis intègre un écran Full HD 144 Hz, presque bords à bords (seulement 4,9 mm de bordure). A noter qu'une version plus avancée de ce modèle permet d'accéder à un écran Full HD de 240 Hz, pour un taux de rafraîchissement encore rarement proposé sur ce type de PC portable.

Côté gaming, Razer adjoint le top du moment sur un portable avec, au choix, la carte graphique Nvidia RTX 2060 ou la RTX 2080 Max-Q (un monstre). A l'essai, la bête fait tourner à fond les jeux les plus gourmands du moment, à l'instar d'Anthem, que nous avons pu tester dessus. Le processeur Intel Core i7 de 9e génération assure le tout.

Pourtant éprouvé par nos soins, le système de refroidissement tient le choc. On salue donc ici le travail mené par Razer pour livrer un ordinateur taillé pour le jeu et qui ne sacrifie en rien le design. Ajoutons à cela un clavier dont le rétroéclairage à LED reste entièrement configurable et l'on obtient l'un des champions de l'année. Reste que celui-ci a un prix, mais les gamers ne seront pas déçus.

Blade 15 2019, razer, à partir de 1.519,99 euros.

pour les séances multimédia

Dans un registre design et novateur, Asus se distingue de la concurrence avec une nouvelle version de son VivoBook S14, le S432. Ce successeur du S430 se différencie principalement en intégrant un screenpad de 2e génération. Installé à la place du trackpad habituel des autres ordinateurs portables, ce screenpad sert à la fois de souris et de second écran tactile, afin d'interagir avec les logiciels et applications de manière plus ergonomique. Chaque logiciel s'affiche ici avec des options usuelles (boutons supplémentaires, informations en sus...) afin d'améliorer l'expérience et de livrer des sensations proches d'un smartphone. Une technologie intéressante pour la première fois intégrée à un PC portable au tarif abordable.

Son écran Full HD de 14 pouces (35,5 cm) au format 16:9e offre un affichage flatteur pour les amateurs de contenus multimedia. Une impression renforcée par la finesse du cadre qui entoure la dalle, avec des bordures ne dépassant pas les 5,3 mm. Asus fait également un effort sur le plan du design, avec trois coloris différents au choix (vert mousse, rose punk et argenté transparent) qui recouvrent la partie supérieure de son châssis métallique. Le tout restant léger (1,4 kilo) et fin (1,8 cm).

Enfin, l'appareil reste costaud sous le capot, puisqu'il est possible d'opter pour des configurations pouvant atteindre 1 To de stockage, un processeur Intel i7 et jusqu'à 16 Go de mémoire vive, pour une configuration équilibrée, qui ne sera pas prise en défaut par des logiciels trop gourmands.

VivoBook S14 S432, Asus, à partir de 799,99 euros.