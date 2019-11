La PGW 2019 met les compétitions d'e-sport en vedette

Avec 2,7 milliards d’euros de revenus qui pourraient être générés rien que pour l’année 2022, selon Goldman Sachs, les chiffres liés à l’e-sport ont de quoi donner le tournis.

De Dota 2 à Fortnite, en passant par League of Legends, Fifa ou Call of Duty… les jeux vidéo incitent à se dépasser comme toute discipline sportive. Et la PGW ne coupe pas au phénomène pour attirer les foules. Dès ce mercredi 30 octobre et jusqu'au dimanche 3 novembre, le Hall 3 de Paris Expo Porte de Versailles sera entièrement consacré aux tournois professionnels, tandis que certains jeux inviteront les visiteurs à prendre part aux challenges organisés sur place, à l’instar de Just Dance chez Ubisoft.

Parallèlement, c’est surtout l’ESWC qui va susciter l’enthousiasme des foules, avec des tournois organisés autour de League of Legends, Rainbow Six Siege, Counter Strike : Global Offensive ou encore Super Smash Bros. Ultimate. Chaque jour de la PGW, différents tournois e-sports seront organisés sur l’immense scène de l’ESWC qui rassemble, cette année encore, la crème des joueurs pour ses championnats nationaux et internationaux.

en avant la musique avec «just dance»

Ubisoft sera sur tous les fronts pour faire danser les visiteurs de la Paris Games Week. Tout d’abord, l’ESWC accueillera la compétition officielle sur l’édition 2019 de Just Dance dans le hall 3 afin de déterminer qui sera le champion de France. Il sera possible de participer aux qualifications sur le stand de la compétition, dès demain et jusqu’à samedi, avant de disputer la finale, dimanche. Parallèlement, l’éditeur en profitera pour dévoiler Just Dance 2020 sur un stand dédié dans le hall 2.2, zone Paris Games Week Famille.

e-athlètes dès le plus jeune âge

Parce que la compétition ce n’est pas que pour les grands, l’espace Paris Games Week Junior du hall 2.2 permettra aux enfants de se défier lors de divers tournois. De Street Fighter V à Brawlhalla, en passant par Super Mario Party et par Mario Kart 8 Deluxe, différents jeux permettront aux familles et aux camarades de classe de mesurer leur talent. Plusieurs dizaines de bornes seront à disposition. Tandis qu’il sera possible de se réunir devant la scène de l’ESWC pour applaudir les pros.