Cosplay, retrogaming, street-art... Les animations à découvrir à la PGW 2019

Du cosplay, des cours de programmation, des masterclass, du rétrogaming… La Paris Games Week, qui se tient du 30 octobre au 3 novembre à la Porte de Versailles, n’est pas seulement un lieu où l’on joue, mais aussi un événement où l’on découvre, s’amuse et apprend.

Dans le but de réunir les familles et les visiteurs de tous âges, les organisateurs ont ainsi prévu de nombreuses animations tout au long des cinq jours du salon. L’événement célébrera la diversité, avec des espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite et même une compétition dédiée aux seniors, avec Silver Geek.

Parallèlement, la culture vidéoludique sera au cœur de l’exposition ARTitude. Cent œuvres de street artistes seront exposées. Enfin, l’Africa Corner mettra en avant les jeux vidéo venus de huit pays africains et témoignera de toute la vivacité créative qui anime ce continent.

une virée vintage

© N. MESSYASZ/sipa

Devenu un incontournable du salon, l’espace rétrogaming accueillera les visiteurs sur le stand de l’association MO5. De quoi explorer l’histoire et même la préhistoire du jeu vidéo, avec des machines qui témoignent de ce glorieux passé. NES, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Saturn… viendront témoigner de ce monde de pixels en 2D ou de 3D polygonale. Un bon moyen pour les vieux joueurs de se remémorer leurs souvenirs d’enfance et pour les parents de partager leurs anecdotes.

A retrouver sur le stand MO5 dans le hall 2.2.

Du cosplay dans l’air

© SELL

Mario, Zelda, Chun-Li, Ryu… Il ne sera pas rare de croiser des visiteurs costumés dans les allées du salon. Et pour cause, la PGW organisera quatre concours de cosplay pour sa 10e édition. Le samedi, les amateurs de déguisements pourront défiler aux couleurs de leurs héros de jeux vidéo préférés, avec des animations autour de Borderlands, avant de découvrir un challenge spécial autour du jeu Cyberpunk 2077. Le dimanche sera une journée spéciale qui rassemblera tous les cosplayers ayant participé pour un concours général. Le public pourra ensuite assister à la sélection Ile-de-France de la Coupe de France de cosplay. Tous ces événements nécessitent de s’inscrire préalablement, sur le site officiel de la PGW.

A retrouver au village cosplay sur le hall 2.2, et sur la scène PGW hall 3.

de l’art pour célébrer

© SELL

A la croisée de tous les arts, le jeu vidéo inspire. Un constat qui a amené la Paris Games Week à célébrer à sa façon ce parangon de la pop-culture. Plusieurs street-artistes du collectif ARTitude démontreront tout leur talent à travers une exposition d’une centaine d’œuvres liées aux jeux. La journée de clôture de la PGW, dimanche 3 novembre, sera d’ailleurs spéciale puisque les visiteurs présents pourront repartir gratuitement avec certaines des œuvres exposées. Parallèlement, des sessions de live painting seront organisées chaque jour à l’extérieur de certains stands. Enfin, les artistes Simon Delart, Skorp Drawings & Marcos Cabrera animeront un atelier de customisation d’objets (casquettes, baskets, sacs…). Celui-ci est totalement gratuit et il suffit simplement de venir muni de l’objet choisi.

A retrouver sur le stand ARTitude, dans le hall 2.2.