Pour Halloween, un podcast effrayant part à la découverte des lieux hantés en France

David Lantin et sa bande insolite de la «Brigade d’inspection des endroits chelous et fantômatiques» partagent avec les auditeurs un tour de France des lieux les plus hantés, dans un podcast drôle et effrayant disponible dès le 31 octobre sur l’application majelan.

Dans ce format audio d’une vingtaine de minutes, décliné en quatre épisodes (qui sont eux-mêmes découpés en deux parties), l’émission suit les aventures de l’animateur dans ses visites d’endroits bien connus des amateurs de phénomènes paranormaux, comme l’abbaye de Fontaine-Guérard ou la Maison Forte de Reignac.

Une experte et un fidèle assistant

David Lantin est accompagné sur place de Vonette Phantom, journaliste experte en paranormal, et de Clément Pottier, son assistant plein d’humour (mais aussi très peureux). Un invité est également présent à chaque épisode pour épauler la troupe de chasseurs-explorateurs de fantômes.

«Vous vous souvenez de Scoubidou et de ses potes dans leur van déglingué prêts à faire les 400 coups ? Nous sommes les nouveaux Fred, Sammy et Véra ! Plus précisément, Vonette est notre spécialiste des phénomènes étranges. Elle est notre caution sur tout ce que nous vivions au moment de nos enquêtes. Clément, lui, c’est mon fidèle complice : jamais le dernier pour faire une bonne blague, mais toujours le premier à tenter de se débiner», explique David Lantin.

Un podcast parfait pour Halloween

Nouveau média en pleine expansion, le podcast de la «Brigade d’inspection des endroits chelous et fantomatiques» sera disponible en intégralité sur l’application majelan auprès des abonnés à l’offre majelan+ le jour d’Halloween, soit le 31 octobre. Un programme original destiné à séduire «les jeunes» selon David Lantin.

«J’ai tout de suite été tenté à l’idée de partir sur cette nouvelle aventure, et ravi que majelan me fasse confiance sur ce nouveau programme. Mes côtés ‘aventurier’ et ‘chef de bande’ se prêtaient parfaitement à ce projet. Je crois beaucoup au format podcast : c’est un moyen aujourd’hui d’oser à nouveau des choses qui, souvent, restent trop contrôlées sur les médias traditionnels. Notre défi sur ce programme est aussi de séduire les jeunes et les faire devenir ‘podcasteur addicts’ à leur tour», souligne l’animateur.