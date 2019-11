On a testé WWE 2K20 et on s'est glissé dans peau d'une catcheuse

Place aux femmes ! WWE 2K20, disponible sur consoles et PC, met en avant les sportives dans un édition qui ne se renouvelle que modérément par ailleurs.

Car le catch reste, dans le sport, une discipline à part. Sport ou bien spectacle ? Dans le monde du jeu vidéo la question se pose aussi : simulation de sport ou jeu de combat ? La réponse oscille entre ces deux tendances. Seul titre officiel WWE, 2K20 est aujourd'hui, faute de réelle concurrence, le titre de référence pour tous les adeptes de la discipline. Déjà parce qu'il propose un contenu pléthorique. Avec 186 catcheurs au total, les amateurs retrouvent aussi bien les stars actuelles que certaines figures emblématiques de la discipline des dernières années (oui Hulk Hogan est bien toujours présent).

Côté modes de jeux, on n'en compte un nombre incroyable du classique un contre un ou deux contre deux à des rencontres de trois à huit en passant par les tournois ou l'incontournable Royal Rumble où une cohorte de catcheurs vient enchaîner dans un esprit très Battle Royale les prises les plus improbables et les plus spectaculaires. Les seules rencontres en un contre un proposent pas moins de 14 variations différentes ! Bref, il y a de quoi faire.

Le mode Ma Carrière revient quant à lui cette année encore de façon plutôt originale. En effet, si l'on suivait l'an passé l'itinéraire d'un seul catcheur sur mesure, on partage cette année l'aventure d'un duo. Un homme et une femme que le joueur accompagne au travers d'une histoire découpée en 18 chapitres, très écrite et ponctuée de nombreuses séquences cinématiques (270 au total). Une virée dans l'univers du catch, comme si vous y étiez, les crochets, clés et prises diverses en moins.

Une façon aussi de mettre en avant les catcheuses dans le jeu. Des sportives dont l'histoire est aussi au cœur du mode Showcase où les joueurs découvrent comment le catch féminin est parvenu à se faire une place dans cet univers historiquement très masculin pour ne pas dire parfois carrément macho. Un mode agrément de vidéos d'archives en compagnie des 4 Horsewomen. Un choix intéressant de la part de l'éditeur américain 2K qui déjà avec NBA 2K20, son jeu de basket paru il y a quelques semaines, insistait sur la présence de la WNBA et de ses stars (méconnues).

Impossible de ne pas voir derrière cette démarche une véritable volonté «politique» tout à l'honneur de l'éditeur qui milite ainsi de façon active, auprès d'un public jeune, pour promouvoir la place des femmes dans le monde du sport. Une démarche qui se généralise (on songe au Fifa d'Electronic Arts) mais qui mérite toutefois d'être encore soulignée. Parce que le contenu du jeu est gargantuesque, on retrouve ainsi quelques 47 catcheuses. L'incontournable Ronda Rousey mais aussi Becky Lynch, Sasha Banks, Nikki Bella, Bayley, etc. Les personnages féminins disposent de leurs propres coups et n'ont clairement rien à envier à leurs homologues masculins. Une bonne façon de varier les plaisirs.

Une démarche louable, clairement engagée, qui n'occulte toutefois pas les nombreuses lacunes techniques du titre. Techniquement, WWE 2K20 est clairement daté. La modélisation des personnages reste souvent approximative alors que nos séances de jeu ont aussi révélé des bugs (qui seront sans doute corrigés prochainement). S'ajoute à cela une maniabilité très spécifique, loin de celle très instantanée de n'importe quel jeu de combats.

WWE 2K20 n'est pas un jeu qui se prend facilement prendre en main. Il faut être motivé pour découvrir et appréhender les subtilités de ces combats plutôt techniques. Mais il paraît que quand on aime on ne compte pas. Et sans doute ne faudra-t-il pas compter les heures pour venir à bout des nombreux modes de jeux et des très nombreux matches proposés ici. Un vrai jeu de fans pour les fans et sans doute seulement eux qui regretteront juste que la formule WWE ne se renouvelle pas plus au-delà de cette volonté affichée de promouvoir une mixité plus que justifiée.

WWE 2K20, 2K Games, sur PS4, Xbox One et PC.