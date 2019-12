Les meilleurs jeux disponibles sur PC pour Noël 2019

Quand on est joueur PC, il faut garder son calme face aux «exclus» consoles et se montrer (très) patient. Pour Noël 2019, la tactique ne change pas, et il y a largement de quoi faire. Voici notre sélection des titres à ne surtout pas rater.

Death Stranding ? Exclu PS4. Luigi's Mansion 3 ? Exclu Switch... Pas de panique, les éditeurs ont aussi pensé aux joueurs PC. Avec une machine puissante, ils pourront même redécouvrir certains titres, qui mettaient le ventilateur d'une PS4 à rude épreuve. Evidemment, la performance a un prix. Notre machine de test est par exemple équipée d'un processeur Intel i9 9900K, de 16Go de Ram et d'une carte graphique Nvidia RTX 2080 Ti, très onéreuse.

Avant de vous lancer, vérifiez donc que vous disposez du matériel adapté, au risque d'être déçu. Sans oublier de vous doter d'un écran de qualité, comme le Asus TUF VG27AQ (1440p) ou le BenQ EL2870U (4K HDR). Enfin, une manette sera le compagnon idéal de certains de ces titres, peu adaptés au duo clavier/souris. On ne saurait trop vous conseiller l'excellent modèle de la Xbox One, totalement compatible PC et personnalisable à l'infini ou presque, ou encore le tout récent modèle Elite series 2, cher mais d'une efficacité rare.

RED DEAD REDEMPTION 2

C'est le premier de notre liste et ce n'est pas négociable. Un an après sa sortie sur consoles, le chef d'oeuvre signé Rockstar est arrivé sur PC. Le scénario de Red Dead Redemption 2 n'a pas changé et raconte toujours le destin d'Arthur Morgan, un hors-la-loi vieillissant et en proie au doute, au cœur des terres sauvages de l'Ouest. Un univers d'une complexité presque émouvante, un scénario sans temps mort, des personnages bien construits… Les qualités de ce titre sont trop nombreuses pour être toutes évoquées ici. Et si la version consoles était déjà une prouesse, le jeu PC est un enchantement. Ok, le titre n'a pas été très bien optimisé, et il faut vraiment une machine de guerre pour le faire tourner en définition max, mais quelle gifle ! En outre, la version PC inclut des mises à jour supplémentaires pour le mode Histoire, notamment des missions et des armes supplémenentaires, ainsiqu 'un mode Photo. Oui, un MODE PHOTO !

Red Dead Redemption 2, éd. Rockstar Games, 59.99 euros

STar wars JEDI : FALLEN ORDER

A une semaine de la sortie de l'épisode IX au cinéma, Jedi Fallen Order est une délicieuse piqûre de rappel. C'est un fait, la franchise Star Wars n'a pas toujours été bien adaptée en jeu vidéo, et cette belle réussite mérite d'être saluée. On la doit au studio Respawn (Titanfall 1 et 2), sous la houlette du géant Electronic Arts, qui a su créer une aventure riche, avec un scénario prenant, des personnages bien construits, et des dialogues réussis. Dans Fallen Order, vous incarnez Cal Kestis, un ancien padawan qui a échappé à la grande purge Jedi, située à la fin de l'épisode III au cinéma. Devenu adulte, ou presque, il vit caché, et n'utilise plus la force. Mais évidemment, avec vous aux manettes, l'histoire va prendre une autre tournure. Combats au sabre laser, télékinésie, escalade à la Uncharted… ce space opera est plaisant de bout en bout.

Et je ne résiste pas au plaisir de partager l'excellente pub mise en ligne il y a quelques semaines, au moment du lancement du jeu.

Star Wars Jedi : Fallen Order, éd. Electronic arts, 59,99 euros

SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS

Avec un titre pareil, la marge d'erreur est limitée. Comme son nom l'indique, «Sniper Ghost Warrior contracts» n'est évidemment pas une simulation de boulangerie-pâtisserie. Vous incarnez bel et bien un tireur d'élite de niveau international, prêt à tout pour réussir ses missions (qui consistent essentiellement à débarasser la planète d'ordures diverses et variées). Le développeur polonais CI Games, habitué du genre, a su tirer le meilleur de ses expériences passées pour proposer un challenge à la hauteur. Les objectifs sont intéressants, il faut agir avec discrétion et précaution. En récompense, les séances de tir parfaitement éxécutées sont une véritable boucherie. Les développeurs parlent même d'un «Mode démembrement». Idéal pour évacuer le stress après une journée de travail.

Sniper Ghost Warrior contracts, éd. CI Games, 25,99 euros.

Age of empires II : definitive edition

Les plus jeunes gamers ne connaissent peut-être pas la franchise Age of Empires. Sorti en 1997, le premier épisode avait fait date, devenant même une référence en matière de stratégie en Temps réel, à l'époque frénétique des LAN-parties à domicile entre potes. Il avait été suivi d'un deuxième opus, tout aussi prenant, qui vient d'être remastérisé. Son nom ? Age of Empires II Definitive edition. Au programme, le même gameplay ultra-efficace, avec des graphismes et des animations revisitées pour un affichage en HD du plus bel effet. Aui total, 35 civilisations sont jouables, dans 27 campagnes, et une toute nouvelle expansion est disponible pour l'occasion. Le stratège qui dormait en vous depuis toutes ces années va pouvoir donner sa pleine mesure sur le champ de bataille.

Age of empires II Definitive edition, éd. Microsoft, 19,99 euros

DETROIT : become human

En 2038, les androïdes sont partout. Impossibles à discerner des humains, mais ils ne sont pourtant que des machines au service de ces derniers. A travers les yeux de trois "robots" humanoïdes, Kara, Connor et Markus, il va falloir prendre des décisions cruciales, tout en sachant qu’elles auront potentiellement un immense impact. Tout le talent du studio Quantic Dream est réuni dans ce récit, proche d'un film hollywoodien, qui met l'émotion au centre du jeu grâce à une narration subtile. Après Heavy Rain, que nous avions classé parmi les 10 jeux les plus marquants des années 2010, et Beyond two souls, c'est une nouvelle réussite pour Quantic, encore plus belle sur PC (4k et 60 FPS possibles) que sur la PS4, alors qu'il était disponible en exclu sur la console de Sony jusqu'ici.

Detroit : Become human, éd. Quantic Dream, 39,90 euros

efootball pes 2020

Le meilleur jeu de foot de l'année, eFootball PES 2020, est disponible sur PC. Derrière ce nom un peu barbare se cache en fait la dernière mouture de la franchise PES. S'il ne dispose pas d'autant de licences que son concurrent direct Fifa, le jeu de Konami a réalisé une prise de guerre énorme cette saison, en nouant un partenariat exclusif avec la Juventus de Turin, où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Mais d'autres très grandes équipes, comme le Barça ou Arsenal, ainsi que leurs stades sont également reproduits avec un souci du détail exemplaire. Quant au gameplay, il ne déçoit pas, puisqu'il s'agit de la simu de football la plus réaliste du moment, qui procure d'excellentes sensations manettes en main. Quant aux licences manquantes, les joueurs PC ont de la chance, ils savent désormais qu'ils peuvent compter sur le travail incroyable de toute la communauté pour combler les trous. A noter : pour ceux qui voudraient se faire une idée plus précise avant de craquer, une version Free to play baptisée eFootball PES 2020 Lite est disponible sur Steam (et Xbox One)

eFootball PES 2020, éd. Konami, 49,99 euros

WORLD OF WARCRAFT CLASSIC

Devenu le porte-étendard d’une nouvelle génération de joueurs connectés à Internet dans les années 2000, World of Warcraft a fêté ses 15 ans le 23 novembre dernier. Un anniversaire que son créateur, Blizzard Entertainment, a célébré en lançant une édition «Classic», très attendue par les nostalgiques. Elle revient aux origines du jeu phénomène, qui a su fédérer quelque 140 millions d'amateurs à travers le monde. Orcs, trolls, taurens, elfes de la nuit, gnomes, humains et nains ressortent haches, boucliers, épées et sceptres pour repartir en campagne. Afin de ressusciter cette référence du jeu de rôle massivement multijoueur, Blizzard a redonné vie aux personnages d’antan avec une 3D rustique remise au goût du jour, en haute définition. Surtout, on y retrouve l’essence de la saga, avec des raids pouvant réunir jusqu’à 40 joueurs. Si les débuts de WoW Classic rappelleront de vieux souvenirs, d’autres surprises sont promises par Blizzard dans les prochains mois. De quoi se replonger dans les terres d’Azeroth pendant plusieurs centaines d’heures.

World of Warcraft : Classic, éd. Blizzard, sur abonnement : 12.99 euros/mois et promo 65,94 euros pour 6 mois actuellement.

NBA 2K20

Il y a évidemment du sport sur consoles, mais aussi sur PC. La simulation de basket NBA 2K20, sortie en septembre dernier, ne fait pas dans la dentelle. Les modes de jeux sont pléthoriques, les effectifs complets, et les stars, modélisées au tatouage près, bénéficient de leurs petites animations personnelles. Cette année, le mode prélude - le début du mode carrière - est une réussite totale (Et ça n'a pas toujours été le cas, loin de là), grâce à un scénario malin et des dialogues réalistes. Au rayon des défauts, on se permettra de regretter un système assez agaçant de micro-transactions, destiné à ceux qui souhaiteraient accélérer leur progression. Mais sinon, les développeurs ont resserré la défense, qui était une vraie passoire sur l'édition 2019, ce qui se ressent immédiatement sur le terrain, pour un plaisir sans faille.

NBA 2K20, éd. 2K Games, 44,99 euros