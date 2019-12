Noël : notre guide des achats high-tech

Le marché des appareils high-tech devrait toujours avoir autant de succès en cette fin d’année. Et si le Black Friday est déjà passé par là pour faire de bonnes affaires, les consommateurs profitent de Noël pour investir un budget conséquent afin d’acquérir les technologies dernier cri.

En 2019, la grande tendance des fêtes s’oriente vers les objets connectés dotés d’assistants vocaux. Des petits hubs dotés d’écrans et des enceintes intelligentes intègrent Alexa, Google Assistant ou encore Siri, pour mieux interagir avec les foyers. Par ailleurs, les objets high-tech liés à la domotique s’offrent une place de choix au sein des familles, à l’instar des thermostats intelligents qui apportent une solution à la fois économe et écologique au problème du chauffage. Parallèlement, les ordinateurs entament leur révolution avec l’intégration d’un second écran dans les claviers. Et les casques abandonnent définitivement les fils pour mieux nous laisser libres de nos mouvements.

L’ÉCRAN VOIT DOUBLE

Véritable vitrine technologique de l’ordinateur de demain, le ZenBook Duo d’Asus attise la curiosité dès le premier regard. Il faut dire que ce PC portable intègre un double écran. Ainsi, à son écran principal de 14 pouces, vient s’ajouter une seconde dalle tactile intégrée au clavier. Il est ainsi possible d’interagir de manière bien plus naturelle avec les applications.

ZenBook Duo, Asus, à partir de 1.499 euros.

L’ORDI DE LA FAMILLE

Parfait équilibre entre le PC portable sous Windows 10 Famille et la tablette multimédia, la nouvelle Surface Pro 7 de Microsoft s’affiche comme un produit hybride qui tire le meilleur des deux mondes, afin d’offrir une belle souplesse pour différents usages. Sa finition en aluminium est irréprochable et sa légèreté (771 g) est appréciable. Il profite aussi d’un écran de 12 pouces.

Surface Pro 7, Microsoft, à partir de 699 euros.

Le ciné à la maison

Disponible en 55 et 65 pouces, le téléviseur OLED C9 de LG n'a rien à prouver en terme de qualité d'image. Les contrastes ont encoré été améliorés et la qualité de la dalle OLED rend honneur à chaque image produite par les studios de cinéma. On apprécie également son mode gaming, particulièrement bien calibré pour un écran doté de cette technlogie.

OLED C9 55 et 65 pouces, LG, à partir de 1.490 euros.

La force est avec lui

Pour célébrer la sortie de l'épisode IX au cinéma, Samsung commercialise une édition spéciale Star Wars de son Galaxy Note 10. Un smartphone particulièrement puissant qui s'offre une version aux couleurs du Nouvel Ordre, avec un style S Pen dont le rouge n'est pas sans rappeler la couleur du sabre laser de Kylo Ren. Pour le reste, ce Note 10 (256 Go) est livré avec des écouteurs Galaxy Buds assortis, ainsi qu'une coque en cuir spéciale. Celle-ci est également disponible dans sa version XXL avec le Note 10+. Superbe.

Galaxy Note 10 et 10+ édition Star Wars, Samsung, 1.299 euros.

L’INSTANT PHOTO

Reconnu pour la qualité de ses smartphones vendus à des tarifs abordables, Oppo propose en cette fin d’année son Reno 2Z. Un modèle aux finitions du plus bel effet et doté d’un écran XXL. Surtout, il profite d’un équipement photo intéressant, basé sur quatre capteurs, comportant notamment un ultra grand angle et un capteur de 48 Mpixels.

Reno 2Z, Oppo, 349 euros.

LE VALET CONNECTÉ

Produit hybride entre la tablette, l’enceinte et l’assistant personnel, le Google Nest Hub Max trouvera sa place dans les foyers. Pilotable à la voix via Google Assistant, l’objet délivre des informations personnalisées en reconnaissant les membres de la famille. Il permet de diffuser des vidéos et de commander les objets domotiques.

Hub Max, Google Nest, 229 euros.

LE ROI DE LA POP

Reconnu comme l’un des meilleurs cas - ques audio de l’année, le Momentum Wireless 2019 plaira aux amateurs de musiques les plus exigeants. Les matériaux nobles (mêlant l’acier inoxydable perlé et le cuir) servent un casque sans fil confortable. Un véritable écrin pour les oreilles, qui délivre de surcroît une belle présence sonore.

Momentum Wireless 2019, Sennheiser, 399 euros.

LIBRE COMME L’AIR

Avec les AirPods Pro, Apple améliore l’expérience sonore sans fil. Ces écouteurs intra-auriculaires intègrent un système de réduction active du bruit. Un chef-d’œuvre de miniaturisation.

AirPods Pro, Apple, 279 euros.

UN SON BRILLANT

Pensé pour les mélomanes qui ont la bougeotte, le nouveau Sonos Move est une enceinte connectée sans fil. Celle-ci intègre tout le savoir-faire de la marque américaine, en offrant un son à la fois puissant et riche. Surtout, l’objet est pensé pour accompagner ses propriétaires partout, même dehors, sa conception étant résistante aux chocs. Polyvalent, le Sonos Move est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, mais aussi avec AirPlay 2 d’Apple. Un tout-en-un séduisant et design.

Move, Sonos, 399 euros.

Un regard à 360 °

GoPro révise ses gammes et présente la Hero Max. Une caméra dotée d’un double objectif (avant-arrière) pour filmer à 360 °. A noter, il reste toujours possible d’utiliser un seul objectif pour un usage classique.

Hero Max, GoPro, 529,99 euros.

L’AMI ÉCONOME

Voici un compagnon qui devrait vite être adopté par la famille. Design et discret, le thermostat connecté de Somfy permet de gérer le chauffage à distance, même loin de chez soi, à l’aide d’une appli mobile. Un bon moyen pour réduire la facture énergétique et rester au chaud sans craindre le gaspillage énergétique.

Thermostat connecté, Somfy, 169 euros.

LE JEU EN TÊTE

Version allégée de la Switch sortie en 2017, la Switch Lite veut séduire un public plus jeune. Cette console Nintendo, plus petite, est tournée vers une expérience nomade, à l’inverse de sa grande sœur qui peut être raccordée à un téléviseur. La petite dernière se glisse dans un cartable ou un sac à dos avant de partir en voyage et profite d’une ludothèque conséquente.

Switch Lite, Nintendo, 219 euros.

LE PRO DU MÉNAGE

Parmi les aspirateurs-robots, le S5 Max se démarque grâce à son intelligence artificielle calibrée pour aller nettoyer chaque recoin du foyer. Son grand réservoir d’eau lui permet aussi de laver efficacement sur son passage, tout en faisant des économies d’eau.

S5 Max, Roborock, 549 euros.