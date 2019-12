CES 2020 : la NAWA Racer veut révolutionner les motos électriques

Elle a un petit air fortement influencée par les motos du manga Akira, la Nawa Racer ne va pas laisser indifférents les amateurs de deux-roues. La société Nawa Technologies va présenter ce nouveau concept lors du CES de Las Vegas début janvier.

Toutefois, ne vous attendez pas, à découvrir un modèle destiné à être commercialisé. Cette entreprise, créée en 2013 et basée dans les Bouches-du-Rhône, entend en faire un véhicule de démonstration pour un nouveau moyen de propulsion électrique.

Basée sur des supercondensateurs associés à une petite batterie lithium-ion, cette moto au look épuré peut parcourir jusqu'à 150 km pour un usage mixte (route et ville) et jusqu'à 300 km en ville. Surtout, cette nouvelle technologie promet une recharge à 80 % en moins d'une heure.

Sur le plan de la conduite, la Nawa Racer pourrait abattre le 0 à 100 km/h en trois secondes et atteindre une vitesse maximale de 160 km/h, expliquent ses concepteurs. Un bel exercice de style qui pourrait bien inspirer les vraies constructeurs de deux-roues. L'objet devrait ainsi faire le buzz lors du CES, grand-messe high-tech, qui se déroulera du 7 au 10 janvier prochain aux Etats-Unis.