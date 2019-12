Est-il de face ou de dos ? Cet homme sur une balançoire rend fou Twitter

Une nouvelle illusion d’optique rend fous les twittos, qui ne cessent de débattre sur la question de savoir si un homme, assis sur une balançoire dans un paysage enneigé, fait face à la caméra ou lui tourne le dos.

L’auteur de la vidéo en question, qui filme la scène de loin, débat avec ses amis sur la question de savoir si l’homme fait face à la caméra ou lui tourne le dos.

Après que la vidéo est devenue virale sur TikTok, son auteur a décidé de la poster sur Twitter où deux camps s’affrontent désormais face à cette épineuse question. Dans quel sens cet homme se balance-t-il ? Est-il tourné sur le côté et donc dos à la caméra, ou tout simplement de face ? Ce casse-tête visuel n'est pas sans rappeler celui de la robe blanche dorée ou noire et bleue, qui avait agité la Toile en 2015.

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v

— T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019