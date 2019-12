The Guardian va créer Zuckerbot, un chatbot qui parle comme Mark Zuckerberg

The Guardian se moque gentillement de Mark Zuckerberg. Le célèbre et, pourtant, très respctueux journal britannique vient de créer le Zuckerbot, un chatbot capable de répondre à la manière du patron de Facebook.

Parce que la rédaction du journal s'est dite déçue que le créateur du plus grand réseau social au monde ne lui ait jamais accordé d'interview, lors des différentes crises qu'il a traversées ces dernières années, une équipe de journalistes s'est associée à Botnik Studio, une société spécialisée dans l'IA pour créer ce robot conversationnel. Et le résultat se traduit dans la publication d'une fausse interview de l'entrepreneur.

Mais pour que ses réponses restent crédibles, le journal et Botnik Studio n'ont pas fait les choses à moitié. Durant plusieurs semaines, ils ont compilé toutes les interviews que Mark Zuckerberg a accordées, ainsi que toutes ses déclarations publiques et ses multiples audiences pour rendre des comptes, durant ces trois dernières années. Un processus de deep learning (apprentissage profond) a ensuite digérer toutes ces données pour fournir des réponses qui pourraient se rapprocher de celles qu'auraient pu fournir le patron de Facebook.

Des réponses souvent absurdes

Et la lecture de cette interview fictive a de quoi faire sourire. Ainsi Zuckerbot s'emploie à fournir des réponses très évasives et manie à la perfection la langue de bois, comportements souvent reprochés au dirigeant notamment durant l'affaire Cambridge Analytica. On y découvre également des réponses en décalage total avec les questions posées et le tout relève bien sûr de la parodie. A l'instar de cette remarque lunaire : lorsqu'on lui demande s'il on peut avoir confiance en lui, Zuckerbot répond : «J'ai récemment découvert une plaque vieille d'un milliard d'année et celle-ci génère environ un million d'heures de contenu vidéo pendant la nuit. Donc vous pouvez avoir confiance en cela»...

Et lorsqu'on demande à ce Zuckerberg virtuel s'il croit en la démocratie, le chatbot rétorque : «Je crois en un rêve de but et d'espoir. En fait, je crois que c'est inspirant pour tout le monde d'être entrepreneur. Mais aussi pour moi d'être un intermédiaire entre les gens et l'avenir d'Internet.»