Les meilleurs jeux vidéo sur Switch en 2019

En 2019, la Switch compte déjà un parc de près de 3 millions de consoles en France. Portée par une croissance à deux chiffres, selon Nintendo, elle séduit principalement les familles. Et la sortie de la version Lite en septembre dernier a sans nul doute boosté les ventes. Voici les jeux indispensables sur la console.

Zelda : Link's Awakening

Un épisode mythique de la saga Zelda renaît, 26 ans après sa sortie sur Game Boy. Link's Awakening a été totalement remis au goût du jour, pour le plus grand plaisir des joueurs. Il semble bien loin, désormais, le temps où Link, le héros, s'escrimait sur le petit écran monochrome d'à peine 4,7 centimètres de diagonale de la console portable de Nintendo. Il est aussi loin le temps des pixels verdâtres et des maux de tête à force de plisser les yeux. Place à la version Switch de ce monument du jeu vidéo, qui arrive dans la foulée de la sortie de la Switch Lite, la version «allégée» de la console star lancée par Nintendo il y a un peu plus de deux ans.

Miracle : la magie Zelda est toujours aussi puissante. Elle opère même dès l'insertion de la cartouche. En 2019, le Réveil de Link (la traduction littérale du titre en français) est littéralement baigné de couleurs, plus chatoyantes les unes que les autres. Plaisir des yeux, mais aussi plaisir des oreilles. Les thèmes musicaux d'origine, si célèbres, ont été réorchestrés avec talent, ce qui pourrait même tirer des larmes aux plus sensibles.

Le scénario, quant à lui, n'a pas bougé d'un iota. Link voyage vers Hyrule. Mais au cours d'une terrible tempête, il perd la maîtrise de son bateau et s'échoue sur une île mystérieuse, baptisée Cocolint. Aidé par la jeune Marine, il va devoir partir à l'aventure, se bâtir un arsenal digne de ce nom, et tenter de s'échapper, tout en débarrassant les habitants des hordes de monstres qui peuplent les environs. Son objectif : retrouver les huit instruments de musique des sirènes, qui vont lui permettre de réveiller le Poisson-rêve.

Evidemment, les jeunes joueurs, qui n'ont pas connu la version de 1993, n'auront pas forcément le même plaisir régressif que les vieux trentenaires qui ont usé leurs doigts il y a deux décennies. La carte risque ainsi de leur paraître un peu étriquée, surtout si on la compare à celle, immense, du dernier épisode de la saga, Zelda : Breath of the Wild, sorti en 2017. De même, les temps de chargement, notamment lorsqu'on pénètre dans une pièce, peuvent paraître un peu longs. Mais le plaisir de retrouver un Link relooké, avec des graphismes totalement actuels, et de jouer entre amis ou en famille à cet épisode mythique fera vite oublier les petits désagréments. On saluera d'ailleurs partuclièrement la nouvelle direction artistique du jeu qui, par sa «mignonitude» absolue, saura faire mouche auprès des plus jeunes joueurs.

Zelda : Link's awakening, Nintendo, sur Switch.

Luigi's Mansion 3

Quoi de mieux que de se lancer en famille dans une chasse aux fantômes ? C'est un peu ce que propose Nintendo avec son tout nouveau Luigi's Mansion 3 exclusif à la console Switch. Une fois encore, le géant japonais livre un titre parfaitement réalisé qui joue avant tout la carte du plaisir. En anglais, on oppose le «playing», le plaisir de jouer, au «gaming», une approche plus compétitive du jeu vidéo. Qu'on aime ou pas les productions de Nintendo, celles-ci sont systématiquement une invitation au plaisir de jouer, souvent de partager (même si des titres comme Mario Kart ou Smash Bros peuvent aussi rentrer dans la case des jeux compétitifs). Luigi's Mansion 3 ne déroge pas à la règle, bien que celui-ci soit développé par les Canadiens de Next Level Games, sous la houlette de la firme de Kyoto.

Luigi et ses amis arrivent pour leurs vacances dans un hôtel qui n'a rien à envier à celui du film d'animation Hôtel Transylvanie. A peine endormi, Luigi se réveille pour découvrir que ses amis, Mario et compagnie, ont disparu, et que les lieux sont peuplés de spectres. Ni une ni deux, Luigi dégaine son aspirateur à fantômes, l'Ectoblast GL-U, attrape sa lampe torche spectroflash et s'arme de tout son courage pour explorer la sinistre bâtisse. Un vrai périple à la Ghostbusters.

La formule est simple, pour ne pas dire éprouvée ou classique, 18 ans après la sortie du premier Luigi's Mansion sur l'antique console GameCube de Nintendo. Après un second volet sorti exclusivement sur console portable 3DS en 2013, Luigi revient dans une chasse aux fantômes de haute volée à destination d'un large public. Luigi's Mansion 3 a tout pour plaire aux familles. Jeunes et moins jeunes se retrouveront sans mal dans cette aventure placée sous le signe du plaisir, ensemble. De quoi changer de Fortnite et ainsi renouer avec le pur plaisir de jouer.

Luigi's Mansion 3, Nintendo, sur Switch.

Pokémon épée et bouclier

C’est désormais devenu un rituel bien rodé. Tout Noël se doit d’avoir son jeu Pokémon. Et la franchise se porte bien avec plus de 300 millions de jeux vidéo écoulés depuis leur arrivée sur Game Boy, en 1996. Après les versions Let’s Go Pikachu et Evoli l’an passé, voici les déclinaisons Epée et Bouclier qui arrivent désormais sur Switch. Deux ver- sions d’un même jeu que les fans de la série attendaient avec impatience, tant le studio de développement Game Freak avait promis d’apporter un vent de chan- gement pour ces nouveaux épisodes. Et le résultat est là.

Cette aventure se déroule dans un tout nouveau monde, sur les terres de Galar, qui regorge de monstres de poche encore inédits, à l’instar des trois Pokémon de départ proposés : Ouistempo (type plante), Flambino (feu) et Larméléon (eau). Si le principe – attraper et dresser le plus de créatures possible – n’a pas changé, c’est bien dans leur gameplay qu’Epée et Bouclier profitent d’idées bienvenues. A commencer par l’aventure proposée qui se développe ici dans un monde ouvert et non plus guidé, comme auparavant. Il est ainsi possible d’explorer librement des terres sauvages, qui permettent de débusquer les petits monstres, tandis que leurs apparitions dépendent aussi de la météo. L’accent est également mis sur les interactions développées avec les Pokémon, puisqu’il faudra veiller à leur bonheur en les pouponnant.

Mais l’essentiel reste surtout les combats. Si les habitués ne seront ici pas dépaysés, ils pourront également découvrir le mode Dynamax. Ce dernier permet de voir évoluer temporairement son Pokémon dans une version géante et surpuissante, afin d’offrir une dimension plus spectaculaire aux joutes. Pokémon Epée et Bouclier restent finalement classiques dans leur histoire, mais les nouvelles idées apportent une fraîcheur réjouissante qui devrait séduire aussi bien les fans que les nouveaux venus.

Pokémon Epée et Bouclier, Nintendo, sur Switch.

Super Mario maker 2

C’est un chantier que l’on peut réaliser tranquillement chez soi. Destiné aux amateurs du petit plombier moustachu, Super Mario Maker 2, disponible sur Switch, les invite à créer leurs propres niveaux, en laissant travailler leur imagination. Un concept qui surfe sur la vague «do it yourself» et offre virtuellement une infinité de possibilités pour s’amuser. Concrètement, SMM2 offre toute une palette d’outils pour élaborer de A à Z le game design des mondes de Mario et Luigi. Créer des obstacles, placer ses ennemis, cacher des bonus, distribuer des pièces... Tous les éléments qui caractérisent les niveaux de la célèbre saga de Nintendo sont disponibles pour concevoir des niveaux inédits. Ajoutons à cela un mode aventure composé d’une centaine de niveaux et un multijoueur pour partager ses créations, et l’on obtient un cocktail explosif pour l’été.

Super Mario Maker 2, Nintendo, sur Switch.

Children of Morta

Digne successeur de la saga Diablo, le hack’n slash Children of Morta s’impose comme une aventure à suivre pour les fêtes. Disponible sur consoles et PC, le titre nous plonge dans l’intimité de la famille Bergson.

De génération en génération, pères, mères, fils et filles n’hésitent pas à se montrer vaillants pour affronter les ténèbres, au gré de périples fantastiques, toujours plus périlleux. Tous sont formés pour défendre le mont Morta, menacé depuis des siècles par une horde de démons. Avec sa direction artistique tout en pixel art et sa 2D chatoyante, Children of Morta narre une odyssée attachante, où les héros, chevaliers, mages ou encore archers, tentent de défendre leur lignée. Jamais ennuyeux dans sa construction, le jeu de 11 Bit Studios donne surtout à vivre un conte d’heroic fantasy inspiré et passionnant.

Children of Morta, 11 Bit Studios, sur Switch, PS4, Xbox One, PC et Mac.

Alien Isolation

«Dans l’espace, personne ne vous entendra crier.» Si la formule est restée gravée à jamais dans l’esprit des fans d’Alien, le huitième passager (1979), elle est aussi toujours vraie dans le jeu vidéo Alien Isolation. Déjà sorti sur consoles en 2014, cette nouvelle histoire liée au xénomorphe le plus célèbre du cinéma d’horreur arrive sur Switch. Un excellent moyen de se faire peur lors des longues nuits d’hiver en suivant la quête terrifiante d’Amanda Ripley, fille de la tristement célèbre Ellen incarnée par Sigourney Weaver au cinéma. Sans nouvelle de sa mère, Amanda, jeune femme mécano, se retrouve en proie aux fameux extraterrestres mortels au sein d’une station spatiale désaffectée. Véritable épisode à part entière pour tout fan de la saga, Alien Isolation prouve sur Switch la force de son récit et de son gameplay. Sans doute le meilleur jeu vidéo tiré de la franchise et l’un meilleurs survivals sur consoles.

Alien Isolation, Sega, sur Switch.

Astral Chain

Connu pour son grain de folie et ses jeux bourrés d’action non-stop, le studio japonais Platinum Games est aux commandes d’Astral Chain. Un titre exclusif à la Switch qui rend hommage aux séries de Metal Heroes, à la X-Or. Propulsé dans une unité spéciale de la police en 2078, le joueur incarne un super-flic qui devra faire équipe avec son frère ou sa sœur jumelle (selon le choix du sexe). Surtout, leur destin sera lié à des coéquipiers étonnants qui prennent la forme de créatures astrales, baptisées Legions. Si celles-ci leur confèrent des pouvoirs surhumains, elles leur permettent principalement d’affronter des êtres belliqueux tout droit venus d’une faille extra-dimensionnelle.

Jeu coup de poing de cette rentrée, Astral Chain s’impose comme un excellent titre pour qui recherche un jeu explosif sur Switch. Sa direction artistique, assurée par le mangaka Masakazu Katsura (Zetman, Wingman...) offre un rendu graphique digne d’un anime japonais. La réalisation ne laisse aucun temps mort et offre des combats pêchus. En attendant Bayonetta 3, Platinum Games s’offre un retour en grande forme.

Astral Chain, Nintendo, sur Switch.

Crash Team Racing Nitro Fueled

Un challenger pour Mario Kart. Après s’être offert une toilette visuelle, avec l’édition de son N Sane Trilogy qui remastérisait ses premières aventures, Crash Bandicoot profite d’une révision en règle autour de son jeu de course Crash Team Racing, paru il y a vingt ans sur PlayStation. Disponible sur consoles, son édition 2019, sous-titrée Nitro-­Fueled, remet en piste le petit marsupial et sa clique pour des courses endiablées.

L’ensemble du jeu profite ici d’une refonte graphique en 4K (pour les Xbox One X et PS4 Pro) et d’une jouabilité bien plus souple que son modèle. Agréable à prendre en main et flatteur pour les rétines, CTR se montre particulièrement appréciable pour les parties multijoueurs, jusqu’à quatre en écran séparé, mais aussi en ligne. Frais et fun, il s’impose comme l’un des jeux de l’été, à siroter en famille.

Crash Team Racing Nitro-Fueled, Activision, sur PS4, Xbox One et Switch.

Baba is you

Depuis l’incommensurable succès de Tetris (1984), les jeux vidéo se plaisent à titiller nos méninges, avant de flatter notre ego, satisfait d’avoir résolu une énigme ou établi un score mémorable. Toutefois, rares sont les titres qui ont su apporter du sang neuf dans ce genre. C’était sans compter le génie d’Arvi Teikari, auteur de Baba is You.

D’un petit jeu en 2D sans prétention, ce développeur finlandais a su casser les règles pour offrir l’une des meilleures œuvres du moment. Baba is You invite à incarner une adorable créature devant triompher de plusieurs dizaines de niveaux, chacun proposant un casse-tête différent. Surtout, à l’heure où les cours de code informatique ont rejoint le programme scolaire, ce puzzle game s’en inspire et demande de réécrire le gameplay du jeu. Ainsi, tel un développeur, il est possible de donner diverses fonctions à des objets du décor pour remporter la partie. D’énigmes simples à ses débuts, Baba is You se corse rapidement, à tel point qu’il appartient à cette catégorie de jeux qui hanteront encore longuement les nuits des joueurs amateurs de défis.

Baba is You, Hempuli Oy, sur PC, Mac et Switch.

Yoshi's Crafted World

Nintendo se plie en quatre dans le monde de papier et de carton de Yoshi’s Crafted World. Le petit reptile vert s’offre une aventure inédite sur Switch, où il devra collecter divers cristaux de pouvoir pour ramener la paix dans son pays. Au-delà d’un jeu de plates-formes classique, c’est finalement tout son univers qui apporte une certaine fraîcheur au genre. Nintendo mise en effet sur des décors en mode «do it yourself», en ­papier kraft, pour apporter une touche d’originalité. Une direction artistique bienvenue, qui invite le joueur à plier et déplier les éléments des niveaux pour en explorer les moindres recoins et ­découvrir de nombreux trésors et ­secrets, jusque dans ses arrière-plans. Toujours parfaite dans son approche ­familiale, la saga Yoshi (lancée en 1995 sur Super Nintendo) hérite ici d’un ­épisode distrayant, mignon et ­accessible à tous les âges.

Yoshi’s Crafted World, Nintendo, sur Switch.

Cuphead

Un an et demi après sa sortie sur PC et Xbox One, le génialissime Cuphead arrive sur la Switch de Nintendo. Derrière son apparence enfantine, ce jeu de plate-forme se révèle d'une difficulté démoniaque. Et, on s'en doutait, son gameplay est parfait pour la portable.

Le portage est au poil, sans ralentissement, et les couleurs sont toujours aussi éclatantes. C'est simple, ce run n'gun doit absolument faire partie de votre ludothèque Switch. Mais ça ne le rendra pas plus facile pour autant. Arrachage de cheveux en perspective.

Cuphead, MDHR, sur Switch, Xbox One et PC.