Une Youtubeuse menacée de mort après une vidéo sur la rivalité entre les femmes

La youtubeuse scientifique Charlie Danger a été menacée de viol et de mort après la diffusion de la vidéo de sa conférence TedX dans laquelle elle propose aux femmes de se réapproprier les concepts de beauté pour mettre fin aux rivalités.

Dans un tweet publié jeudi 26 décembre, la youtubeuse scientifique a demandé aux organisateurs de la conférence, TedX Isae Supaero, de mettre en place une politique de modération des commentaires après avoir reçu plusieurs menaces de viol ou encore de mort.

Coucou @TEDx et @tedxisaesupaero ; j'ai été plus que ravie d'accepter votre invitation et de participer à cette expérience. En revanche, depuis que la vidéo est ligne, les menaces diverses contre moi (mort, viol, etc) s'enchaînent et aucun type de modération n'a été fait. pic.twitter.com/BH845rpXin

— Charlie Danger (@revuesdumonde) 26 décembre 2019