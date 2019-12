Leboncoin : une nouvelle arnaque à la carte bancaire menace les utilisateurs

Alors que de nombreux cadeaux de Noël décevants vont être mis en vente ces jours-ci, les utilisateurs du site web Leboncoin doivent se montrer vigilants face à une nouvelle ruse mise en place par des arnaqueurs.

Le stratagème, habile, vise les personnes qui ont passé une annonce sur la plateforme, et se divise en trois temps, révèle le site Numerama.

Tout d'abord, le vendeur reçoit un SMS pour lui indiquer qu'il a reçu une somme d'argent. Or, celui- renvoie en réalité vers une copie du site Leboncoin. L'imitation est bien faite et reprend notamment des photos de l'objet mises en ligne par l'annonceur. Mais la page a une fausse adresse internet (par exemple : «leboncoin-d.org», au lieu de la vraie «leboncoin.fr») et le texte contient des fautes d'orthographe ainsi que de syntaxe.

Une fausse appli à télécharger

Puis, pour mener à bien la transaction, le message conduit alors à l'utilisateur de télécharger l'application Leboncoin ou de la mettre à jour, en cliquant sur un bouton qui fait penser qu'on se dirige vers le Google Store. Un tutoriel factice met ensuite la victime en confiance. Sauf que le lien mène à télécharger une mauvaise appli (sous la forme d'un fichier «.apk»).

Enfin, une fois celle-ci ouverte, pour retirer l'argent, le vendeur est invitée à rentrer son numéro de carte bancaire. Les faussaires peuvent alors en disposer comme bon leur semble.

Les conseils face aux escroqueries

Pour éviter de tomber dans le piège d'escrocs du web, Numerama liste les bons comportements à adopter en ligne. Ainsi, il est recommandé aux Internautes de vérifier l'adresse web des sites sur lequel ils cliquent (et de s'abstenir en cas de doute), de lire avec attention les textes car ils contiennent souvent des fautes ou des incohérences, de ne pas télécharger d'application en dehors du Google Store ou de l’App Store, et enfin de garder son smartphone à jour pour bénéficier des dernières protections en date.