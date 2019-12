Technologies : les 7 révolutions à attendre des années 2020

Des taxis dans les airs, des voitures sans chauffeur, des traducteurs vraiment universels, des lunettes de réalité augmentée enfin stylées, un réseau 5G en béton... Voici les innovations attendues qui vont révolutionner notre avenir durant la décennie 2020. Des projets qui pourraient dépasser les rêves les plus fous des auteurs de science-fiction.

Le réseau 5G

Ce sera sans doute la révoluion la plus visible pour le grand public, mais aussi pour les industries. Le réseau mobile de 5e génération, alias 5G, s'apprête à être déployé dans la plupart des pays industrialisés. En France, tous les opérateurs téléphoniques devraient proposer leurs premiers forfaits compatibles dès 2020. Les premiers smartphones 5G sont également déjà commercialisés dans le monde, mais la plupart des modèles actuels sont proposés dans des pays comme la Corée du Sud, la Chine et le Japon, où les premières antennes sont déjà installées.

En France, le processus d'attribution des fréquences 5G a été lancé par l'Arcep fin novembre dernier. Les grandes agglomérations seront servies les premières, avec des antennes qui devraient être installées dans le courant 2020 dans l'Hexagone. Avec des débits promis comme 100 fois plus rapides que la 4G, le réseau mobile de 5e génération devrait révolutionner nos usages. En effet, à l'heure de l'explosion du streaming (vidéos en 4K, Cloud Gaming...), les besoins du grand public iront grandissant, puisque les contenus sont de plus en plus gourmands en données.

Mais la 5G, c'est aussi une technologie au cœur d'un marché mondial de plus en plus connecté. Qualcomm, Huawei, Samsung... Tous les grands groupes liés aux télécommunications travaillent dessus, afin de nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises. Car la 5G sera utilisée dans de nombreux secteurs. Son très haut débit permettra par exemple d'opérer quelqu'un à distance et sans latence entre ce que commande un chirurgien et un robot. De même, les voitures autonomes pourront partager des données routières et rester connectées sur toutes les routes.

Des stars immortelles

Toutes les découvertes réalisées dans le domaine de l'intelligence artificielle ces cinq dernières années devraient trouver de nombreuses applications que l'on commence à peine à utiliser aujourd'hui. C'est le cas du generative adversial network. Une formule qui peut paraître barbare pour le profane et pourtant : les réseaux antagonistes génératifs (en français) révolutionnent déjà le monde. «En clair, deux IA travaillent de concert, l'une joue le rôle d'un faussaire et l'autre est un gendarme. La mission de la première est de tromper la seconde.Elle lui soumet par exemple des images irréelles en appliquant différents effets issue de son apprentissage (deep learning) et va les perfectionner jusqu'à ce que l'IA gendarme les confondent avec la réalité», explique Ylies Zemirline, creative technologist et spécialiste du sujet. Le résultat est alors bluffant et peut même tromper l'œil humain.

Et les applications de ce type d'IA sont nombreuses. A commencer par le secteur du cinéma qui se montre très intéressé. Comme on peut le voir ci-dessous avec la célèbre vidéo de Deepfake autour d'une IA qui a remplacé l'acteur Jack Nicholson par Jim Carrey dans son rôle mythique au sein du film Shinning.

Si cette vidéo n'est qu'une démonstration, elle a donné des idées aux studios hollywoodiens qui brassent des milliards de dollars. C'est ainsi que le défunt James Dean (1931-1955) rescussitera prochainement au cinéma dans un rôle qu'il n'a jamais interprété de son vivant. Il sera la star du film Finding Jack, qui le mettra en scène avec l'accord de sa famille. De là à ce que Disney décide de réaliser un film Star Wars spécial réunissant tous les acteurs des épisodes IV, V et VI, rajeunis pour l'occasion, il n'y a qu'un pas. De quoi faire vivre les stars éternellement.

Le vrai traducteur universel

© Paramount Pictures

La série Star Trek l'avait imaginé dès les années 1960, le traducteur universel est à notre portée. Si déjà plusieurs millions d'internautes interroge Google Traduction chaque jour, les traducteurs universels pourraient bien faire un bon de géant dans les années 2020. Après s'être nourri des différents idiomes durant la dernière décennie, les IA basées sur la compréhension du langage et son interprétation seront à même de fournir des traductions instantanées et pertinentes, y compris dans les nuances et les jeux de mots, prédisent les chercheurs. Ainsi, nul besoin d'apprendre le japonais pour s'assurer de ne pas être «lost in translation» durant son séjour à Tokyo.

Les voitures 100 % autonomes

Si les années 2010 ont vu les voitures sans chauffeur effectuer leur premiers tours de roues, les années 2020 devraient être le témoin de leur développement. Tous les constructeurs automobiles préparent leurs modèles, avec des prototypes parfois dignes du film Minority Report (2002).

Surtout, ces véhicules devraient s'adapter à de nouveaux usages. Certains, comme Volvo, imaginent des véhicules pensés comme une chambre où ses passagers s'endormiraient lors de longs trajets, effectués de nuit, pour se réveiller le lendemain une fois arrivés à leur destination. D'autres, à l'image de Renault, repensent le covoiturage urbain, avec des véhicules faciles d'accès et partagés qui pourraient remplacer les bus pour effectuer de courts trajets.

Enfin, l'IA viendra encore apporter sa pierre à l'édifice en imaginant des voitures communicantes en essaim. Audi, notamment, imagine déjà faire interagir ses véhicules entre eux. L'un pourrait par exemple remarquer et signaler un accident sur le bord d'une route, tandis qu'un véhicule qui aurait pu suivre le même trajet s'en trouve informé et peut automatiquement faire le choix de suivre un itinéraire de substitution. Une technologie qui pourrait ainsi limiter les embouteillages. De quoi faire rêver les citadins.

Les lunettes de réalité augmentée

C'est peut-être ce qui va remplacer à terme nos smartphones. Après avoir fait un premier flop au début des années 2010 avec le projet Google Glass, les lunettes de réalité augmentée devraient revenir en force d'ici à 2022. Pourquoi cette année-là ? Sans doute parce qu'Apple aurait pour projet de lever le voile sur ses premières lunettes du genre et comme à son habitude proposer un produit plus grand public.

Car pour l'heure, les modèles commercialisés visent d'abord le marché des professionnels. Microsoft et ses Hololens 2 séduit d'ailleurs de nombreux groupes qui souhaitent développer la formation de leurs employés ou encore des médecins qui pourraient revoir la manière d'opérer les patients.

Des taxis volants

© Lilium

En 2025, les grandes agglomérations pourraient bien voir un nouveau type d'engins survoler leur ciel. Les premiers taxis volants devraient en effet prendre leur envol. Uber, Airbus, Volocopter ou encore Lilium sont sur les rangs pour proposer des moyens de transports alternatifs et écologiques, puisque ces aéronefs sont pensés autour de motorisations électriques.

Si certains misent encore sur des pilotes expérimentés pour amener les passagers à bon port, d'autres s'inspirent des drones pour entrevoir des vols entièrement automatisés. Si leur version commerciale ne sera pas lancée avant encore quelques années, différents prototypes commencent déjà à effectuer des vols d'essais.

L'informatique quantique

C'est sans doute la prochaine révolution de la jeune histoire de l'informatique. L'idée de produire des ordinateurs reposant sur la physique quantique est aujourd'hui à l'étude dans de nombreux laboratoires de recherche, du MIT à Google, en passant par IBM ou encore le CERN pour les plus connus. Si les premiers modèles montrent déjà leur visage, il faut souligner que l'ordinateur quantique ne s'installera pas dans chaque foyer dans la prochaine décennie.

Reste que cette technologie a de quoi fasciner autant qu'elle peut faire peur. Imaginez, un ordinateur si puissant qu'il ne lui faut que trois minutes pour effectuer un calcul complexe, là où un supercalculateur classique aurait mis... 10.000 ans. C'est notamment ce qu'a réussi à faire Google en créant un processeur d'un nouveau genre. Baptisé Sycamore, ce processeur, qui aurait approché «la suprématie quantique», est une première étape avant de pouvoir créer le premier ordinateur quantique universel. «En franchissant cette étape importante, nous démontrons que l'accélération quantique est réalisable dans un monde réel, et qu'elle n'est pas cantonnée à des lois physiques cachées», soulignent les chercheurs de Google dans la revue Nature, où ont été publiés leurs travaux. Parallèlement, IBM, autre champion sur ce sujet, permet déjà des professionnels de «travailler» avec un ordinateur d'un tel calibre grâce à un accès en ligne partagé.